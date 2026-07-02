Vietjet sắp khai thác trở lại 5 đường bay đến “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt

Vietjet sẽ khôi phục khai thác các đường bay đến Đà Lạt từ tháng 8 ngay khi sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) hoạt động trở lại dự kiến từ 19/08/2026. Theo kế hoạch, hãng sẽ nối lại 5 đường bay từ Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mang đến thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách đến với “thành phố ngàn hoa”.

Người dân có thêm sự lựa chọn phương tiện di chuyển khi đến với Đà Lạt.

Vietjet sẽ khai thác 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên đường bay Hà Nội - Đà Lạt; 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Đà Lạt với TP.HCM và Vinh; 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ Hải Phòng và 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ Đà Nẵng.

Các đường bay đến và đi Đà Lạt khai thác trở lại sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng ghé thăm Đà Lạt - điểm đến nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, đồi thông bạt ngàn, hồ nước trong xanh, thung lũng thơ mộng cùng thác nước hùng vĩ. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng, Đà Lạt còn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn phù hợp với mọi du khách như trekking, săn mây, chèo SUP, khám phá nông trại cà phê hay dã ngoại giữa rừng thông, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương hấp dẫn.

Vé bay Đà Lạt được mở bán trên các kênh website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air với nhiều chương trình khuyến mãi thường xuyên, liên tục như “12 giờ rồi, Vietjet thôi!” với giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Đặt vé bay cùng Vietjet để trải nghiệm hành trình bay chất lượng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

NL