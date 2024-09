Viện Kiểm sát Nhân dân Hậu Lộc số hóa các vụ án hình sự

Trong 9 tháng năm 2024, VKSND huyện Hậu Lộc đã tiến hành ghi âm, ghi hình có âm thanh đối với 6 vụ hình sự, với 17 bị can. Đây là bước quan trọng phục vụ cho việc số hóa hồ sơ vụ án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hình ảnh phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ Bắt giữ người trái pháp luật được tiến hành hỏi cung bằng ghi âm, ghi hình trong giai đoạn truy tố

Điển hình như vụ án Nguyễn Văn Dũng bắt giữ người trái pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, do có quan hệ quen biết với Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác Dũng Bưu), sinh năm 1988, ở xã Hải Lộc và được Dũng kể về việc anh Vũ Văn Giản, sinh năm 1990, ở xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) có nợ tiền của Dũng nhưng chưa trả. Vì vậy, khoảng 20h00’ ngày 2/4/2024, các đối tượng: Trần Minh Hiếu, sinh năm 2002; Nguyễn Văn Thoại, sinh năm 1992; Nguyễn Văn Việt, sinh năm 2002 và Nguyễn Văn Thường, sinh năm 2003, đều ở xã Hải Lộc (Hậu Lộc) đã bắt, giữ anh Vũ Văn Giản trong thời gian khoảng 20 phút.

Quá trình điều tra, các bị can khai báo quanh co, nhiều lời khai mâu thuẫn, bị can Nguyễn Văn Thường không nhận tội. Để củng cố tài liệu trước khi ban hành Cáo trạng truy tố, Kiểm sát viên đã xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo đơn vị duyệt nội dung tiến hành ghi âm, ghi hình có âm thanh để đảm bảo hồ sơ được đầy đủ, chặt chẽ. Việc hỏi cung bị can có ghi âm, ghi hình bằng âm thanh đã được Kiểm sát viên thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 183, Điều 184 Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo đó, bị can được giải thích và đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Việc tiến hành ghi âm, ghi hình có âm thanh góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp Kiểm sát viên củng cố lại những tài liệu có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập được để việc ban hành Cáo trạng đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội tránh tình trạng tại phiên tòa các bị cáo thay đổi lời khai gây khó khăn trong việc tranh luận, buộc tội và quyết định giải quyết vụ án của Hội đồng xét xử.

Quốc Hương