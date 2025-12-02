Viên khớp Tâm Bình, An thần ngủ ngon Tâm Bình đạt chứng nhận “ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025

Tối 29/11/2025, tại Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025, Dược phẩm Tâm Bình có 2 sản phẩm được vinh danh: Viên khớp Tâm Bình đạt TOP 1 và An thần ngủ ngon Tâm Bình đạt TOP 4. Cú đúp giải thưởng cho thấy các sản phẩm của Tâm Bình luôn là sự lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng giữa thị trường phức tạp, “vàng thau lẫn lộn”.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình tại lễ vinh danh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025.

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là sự kiện thường niên do Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp uy tín trên cả nước. Sau 16 năm triển khai, chương trình đã trở thành thước đo uy tín, minh bạch, nhằm tôn vinh các sản phẩm chất lượng, đáp ứng thị hiếu và được người tiêu dùng tin tưởng.

Theo Ban tổ chức, năm 2025, chương trình đã tiếp nhận hồ sơ của 200 doanh nghiệp nhưng chỉ có 124 doanh nghiệp với 241 sản phẩm và dịch vụ đủ điều kiện tham gia. Công tác bình chọn được triển khai theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp với tổng lượt bình chọn đạt 548.326 lượt tăng 2,4% so với năm 2024. Kết quả chỉ có 150 sản phẩm, dịch vụ của 124 doanh nghiệp được công nhận đạt Top “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025. Dược phẩm Tâm Bình là một trong số ít các doanh nghiệp có tới 2 sản phẩm được trao giải.

Viên khớp Tâm Bình 14 lần liên tiếp được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.

Viên khớp Tâm Bình tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sản phẩm chăm sóc xương khớp khi lần thứ 4 đạt TOP 1 "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích". Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp sản phẩm được vinh danh trong chương trình.

Được bào chế từ thảo dược thiên nhiên và sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuốc Y học cổ truyền, Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp; hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp.

Với chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý chỉ hơn 10.000 đồng/ngày, sau 15 năm có mặt trên thị trường, Viên khớp Tâm Bình đã trở thành sản phẩm quen thuộc và được tin dùng bởi hàng triệu gia đình Việt.

Trong mùa giải năm nay, An thần ngủ ngon Tâm Bình cũng được vinh danh ở vị trí TOP 4. An thần ngủ ngon Tâm Bình là sản phẩm kết hợp 10 dược liệu quý trong y học cổ truyền và 2 chiết xuất thiên nhiên nhập khẩu, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, giúp dễ ngủ, ngủ ngon mà không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc. Giải thưởng lần này tiếp tục mở rộng chuỗi thành tích ấn tượng của An thần ngủ ngon Tâm Bình và cho thấy sự tin chọn ngày càng lớn của người tiêu dùng dành cho các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, lành tính.

An thần ngủ ngon Tâm Bình - Thương hiệu uy tín cho người mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm Dược phẩm Tâm Bình đồng hành cùng sức khỏe người Việt. Thời gian gần đây, khi thị trường biến động, vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng khiến niềm tin người tiêu dùng bị lung lay, việc các sản phẩm của Tâm Bình được vinh danh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là minh chứng rõ nét cho uy tín và vị thế vững chắc của thương hiệu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hoàng, PTGĐ Dược phẩm Tâm Bình chia sẻ: "Suốt 15 năm qua, Tâm Bình luôn kiên định triết lý kinh doanh lấy Tâm làm gốc, không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà đầu tư bài bản cho chất lượng sản phẩm. Chính điều đó đã làm nên thành công của Tâm Bình với những sản phẩm được người tiêu dùng tin dùng số 1. Sự tin yêu của người tiêu dùng là nguồn động lực để Tâm Bình tiếp tục sứ mệnh mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiệu quả, an toàn với giá thành hợp lý cho người dân, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tự hào thương hiệu Việt”".

NL