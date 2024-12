Vì bình yên thôn làng

Lực lượng công an chính quy về xã, thị trấn đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm ở cơ sở, góp phần gìn giữ sự bình yên của thôn làng.

Công an xã Đồng Lợi (Triệu Sơn) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hoằng Trường là 1 trong 8 xã vùng biển của huyện Hoằng Hóa với dân số đông (gần 12.000 nhân khẩu/2.500 hộ). Với đặc thù là địa bàn giáp ranh, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh - trật tự, trong đó có tệ nạn liên quan đến ma túy. Triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” giai đoạn 2024-2025, Công an xã Hoằng Trường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành công văn chỉ đạo và kế hoạch thực hiện; đồng thời tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu xây dựng xã Hoằng Trường không ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tình, Trưởng Công an xã Hoằng Trường nhận định: Việc triển khai Đề án “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” là một sáng kiến quan trọng nhằm giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ vấn nạn ma túy ở các địa phương, trong đó cấp xã được xem là lực lượng quan trọng trong công tác rà soát, quản lý các đối tượng. Do đó, UBND xã Hoằng Trường đã ban hành kế hoạch thực hiện, chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, Công an xã cùng với lực lượng ANTT ở cơ sở đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ quản lý và đưa các đối tượng tham gia các hình thức cai nghiện, điều trị phù hợp. Lực lượng công an còn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm về ANTT, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm; phối hợp triệt xóa và không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Công an xã tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh trên địa bàn về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, các kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy, bạo lực học đường. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền phù hợp trong các cuộc họp chi bộ, họp thôn để nâng cao hiểu biết cho bà con ngư dân. Đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn, Công an xã thường xuyên phổ biến các phương thức, thủ đoạn để chủ các cơ sở lưu trú, nhân viên nâng cao hiểu biết, tăng cường công tác phòng ngừa, lập nhóm zalo chung để chủ động thông tin trong các tình huống phát sinh. Địa phương đang phấn đấu xây dựng được ít nhất 1 mô hình thôn không ma túy tại thôn 4 và tiến tới nhân rộng trên địa bàn các thôn trong xã.

Xã Đồng Lợi (Triệu Sơn) trước đây là xã phức tạp về tình hình an ninh - trật tự, nhất là vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy. Việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm. Xác định được nhiệm vụ đó, Công an xã Đồng Lợi đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn.

Công an xã Đồng Lợi đã tham mưu cho địa phương triển khai, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. UBND xã giao cho cán bộ, đảng viên từng địa bàn thôn để tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn quan tâm. Trên địa bàn xã hiện có 3 mô hình đang hoạt động tốt, góp phần bảo đảm ANTT, như: “Camera với an ninh- trật tự”, “Trường học an toàn giao thông”, “Tổ an ninh công nhân”.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Long, Trưởng Công an xã Đồng Lợi cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên, công an xã đã tiến hành rà soát, xác định các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; đồng thời tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Riêng trong hai năm 2023, 2024, đã đưa 24 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy... Từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp, trong năm 2024 số vụ việc liên quan an ninh - trật tự trên địa bàn xã giảm rõ rệt.

Việc nắm chắc địa bàn, tận tụy với nhiệm vụ, lực lượng công an ở nhiều xã, thị trấn trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, vì bình yên của thôn làng, được chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

Bài và ảnh: Việt Hương