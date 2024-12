Triệu Sơn xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự

Những năm qua, việc xây dựng và triển khai mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt trong việc duy trì trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tội phạm và tệ nạn, đồng thời xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công an xã Đồng Lợi kiểm tra tình hình ANTT trên địa bàn xã qua hệ thống camera giám sát.

Tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh

Có mặt tại Trường THPT Triệu Sơn 5 vào giờ tan học, chứng kiến các em học sinh đội mũ bảo hiểm, dắt xe đạp điện, xe máy điện từ sân trường ra đến hết cổng trường rồi mới lên xe tỏa ra các ngã đường, hòa vào dòng người xuôi ngược mới thấy được hiệu quả từ việc giáo dục ý thức và nền nếp cho học sinh trong nhà trường, qua đó không chỉ giúp các em tuân thủ nội quy, quy định của nhà trường mà còn phát huy được tinh thần tự giác, tự quản trong cuộc sống và học tập.

Thầy giáo Hồ Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 5, cho biết: Học sinh có được ý thức nền nếp như hôm nay, ngoài việc nhà trường tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, trường còn thường xuyên phối hợp với Công an huyện, Công an xã Đồng Lợi tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường và hình thành ý thức, thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của học sinh.

Bên cạnh đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, tháng 9/2024 UBND xã Đồng Lợi đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trường học ATGT” tại Trường THPT Triệu Sơn 5. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, hằng ngày vào giờ cao điểm đều có các thành viên trong tổ tự quản trực bảo đảm TTATGT trước cổng trường nên không còn tình trạng người dân đậu, đỗ xe lộn xộn trước cổng trường; các em học sinh cũng đã dần hiểu và tự giác thực hiện tốt pháp luật, giảm thiểu hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên.

Giải thích thêm về việc giữ vững ổn định TTATGT tại Trường THPT Triệu Sơn 5, Thiếu tá Lê Xuân Long, Trưởng Công an xã Đồng Lợi, nói: Trường THPT Triệu Sơn 5 có tổng số 915 học sinh, trong đó 620 học sinh có phương tiện tham gia giao thông. Trường lại nằm cạnh tỉnh lộ 517, cách Quốc lộ 47B khoảng hơn 200m, khu vực trường gần các công ty, xí nghiệp sản xuất và Trường THCS Đồng Lợi nên mật độ tham gia giao thông đông, tình trạng các em học sinh sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, đi xe dàn hàng hai, hàng ba và một số học sinh khối 10 chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT và TTATGT. Vì vậy, việc xây dựng mô hình “Trường học ATGT” là rất cần thiết nhằm xây dựng ý thức, văn hóa chấp hành pháp luật ngay tại nhà trường cho học sinh để phòng ngừa, làm giảm vi phạm pháp luật giao thông, nhất là giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Cũng như xã Đồng Lợi, để đảm bảo một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho cộng đồng, xã Đồng Tiến đã tranh thủ các nguồn lực xây dựng mô hình “Camera với ANTT”. Đại úy Lê Vương Anh, Trưởng Công an xã Đồng Tiến, cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 60 mắt camera giám sát ANTT đặt tại các ngã ba, ngã tư, điểm tụ tập đông người. Thông qua hệ thống camera này đã giúp cho công an xã theo dõi và kiểm tra các khu vực mà không cần phải có mặt trực tiếp, giúp giảm thiểu khối lượng công việc và tăng hiệu quả công tác bảo vệ ANTT. Riêng năm 2024, mô hình “Camera với ANTT” đã hỗ trợ cho lực lượng chức năng xác minh, làm rõ 9 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, cố ý gây thương tích, hỗ trợ người dân tìm kiếm người, đồ vật, vật nuôi... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả điều tra, phòng ngừa và xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT.

Ngăn ngừa và hạn chế các loại tội phạm

Qua tìm hiểu được biết, hiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn đang duy trì hoạt động 28 mô hình tự quản về ANTT, trong đó có 7 mô hình mới được xây dựng, gồm: “Camera với ANTT”, “Cổng trường với ATGT”, “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng”, “Tổ an ninh công nhân”, “Mô hình tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích VNeID”...

Đại úy Lê Xuân Mười, Phó Đội trưởng Đội tham mưu Công an huyện Triệu Sơn, cho biết: Huyện có 19/34 xã, thị trấn xây dựng được mô hình “Camera với ANTT”, với tổng số 720 mắt camera được lắp đặt, kết nối với lực lượng công an cấp xã để theo dõi, giám sát tình hình ANTT tại cơ sở. Đây là mô hình được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã, thị trấn trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an các cấp đã tiến hành 635 lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ án và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó làm rõ 79 vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn cơ sở, 27 vụ việc về TTATGT và 12 vụ vi phạm pháp luật khác, giúp nâng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt trên 85,5%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Ngoài ra, người dân cũng nâng cao ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, lấn chiếm hành lang ATGT... qua đó nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, lành mạnh, giữ gìn mỹ quan đô thị - môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với mô hình “Tổ an ninh công nhân (ANCN)” hiện có 4 doanh nghiệp đang duy trì hoạt động, gồm: Công ty TNHH may Sumec Việt Nam, Công ty TNHH MTV Polywell Creation Ltd, Công ty TNHH Dream F Vina, Công ty TNHH S&D Thanh Hóa, với tổng số 15 tổ ANCN. Qua hoạt động của mô hình, các thành viên trong tổ ANCN đã kịp thời phát hiện 5 mâu thuẫn trong nội bộ công nhân; cung cấp cho lực lượng công an, công đoàn các thông tin, dấu hiệu để ngăn chặn các vụ chuẩn bị đình công trong công nhân. Đến nay, 100% công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn có tổ ANCN đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy của doanh nghiệp.

“Có thể nói, từ hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã giúp nâng cao cảnh giác và ý thức của người dân trong việc bảo vệ ANTT, từ đó góp phần giảm thiểu hành vi phạm tội, đặc biệt là các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm trật tự công cộng, góp phần quan trọng vào việc duy trì trật tự, an toàn xã hội tại địa phương”, Đại úy Lê Xuân Mười nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà