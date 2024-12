Giữ bình yên xóm làng

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Quảng Xương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Vì vậy, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình dòng họ tự quản về ANTT, góp phần giữ gìn bình yên xóm làng, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương.

Tại cuộc họp định kỳ hằng năm, ngày giỗ tổ họ, dòng họ Vũ Đình ở xã Quảng Thạch (Quảng Xương) lồng ghép tuyên truyền nhắc nhở con, cháu gìn giữ gia phong, truyền thống dòng tộc, tránh xa tệ nạn xã hội.

Được thành lập từ tháng 3/2015, mô hình dòng họ Trần Ngọc tự quản về ANTT ở xã Quảng Lưu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Trần Ngọc Son, trưởng ban tộc sự của dòng họ Trần Ngọc, kiêm trưởng mô hình dòng họ Trần Ngọc tự quản về ANTT, chia sẻ: "Qua theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết nhiều mô hình dòng họ tự quản tại một số địa phương hoạt động hiệu quả. Học theo các mô hình, chúng tôi đã họp con cháu để lấy ý kiến và thống nhất thành lập mô hình dòng họ Trần Ngọc tự quản về ANTT. Đồng thời, xây dựng quy ước dòng họ để giáo dục con cháu sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội".

Được sự đồng ý của Đảng ủy, UBND, Công an xã Quảng Lưu, dòng họ Trần Ngọc đã tổ chức ra mắt mô hình tự quản về ANTT, gồm 3 tổ với 120 thành viên. Từ đó đến nay, các tổ luôn duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 15/2 và 15/7 âm lịch hằng năm. Thông qua hoạt động của mô hình, dòng họ Trần Ngọc đã tuyên truyền, giáo dục con cháu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, hơn 9 năm qua, trong dòng họ Trần Ngọc không có con em vi phạm pháp luật, không có trường hợp nào vướng vào tệ nạn xã hội. Đáng nói hơn, thông qua mô hình dòng họ tự quản về ANTT đã thúc đẩy, lan tỏa các phong trào thi đua khác do địa phương phát động trong dòng họ Trần Ngọc. Ví như phong trào khuyến học, dòng họ Trần Ngọc đã có 10 năm được UBND huyện Quảng Xương và xã Quảng Lưu tặng giấy khen dòng họ hiếu học. Từ số tiền đóng góp xây dựng quỹ khuyến học 150 triệu đồng, hằng năm, dòng họ tổ chức tổng kết năm học và trao thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập. Với mô hình hoạt động của “Ban liên lạc các thế hệ con dâu”, các chị em giúp đỡ nhau làm kinh tế, phổ biến cho nhau kinh nghiệm sản xuất, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; xây dựng phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Bên cạnh đó, “Ban liên lạc các thế hệ con dâu” thường xuyên chú trọng nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải 16 trường hợp vợ chồng, mẹ chồng với con dâu và các gia đình trong dòng họ với hàng xóm láng giềng, tạo sự đoàn kết, sống nghĩa tình giữa chị em dâu trong dòng họ cũng như cộng đồng dân cư.

Thực hiện Công văn số 3245/CAT-PV05 của Công an tỉnh và Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 của Bộ Công an về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Công văn số 903/CAQX-TH, ngày 12/5/2022 của Công an huyện Quảng Xương về việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, UBND xã Quảng Thạch đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức ra mắt 4 mô hình dòng họ tự quản về ANTT, gồm các dòng họ: Vũ Đình, Lê Duy, Nguyễn Văn, Lê Ngọc. Các dòng họ thường xuyên giáo dục con cháu học hành tiến bộ, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và không vi phạm pháp luật; đoàn kết, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, bảo vệ dòng họ, khu dân cư thôn, xóm bình yên, an toàn về ANTT.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Quảng Xương đã ra mắt và đang duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả 68 mô hình tự quản liên quan đến công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, trong đó, có 11 mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương, cho biết: “Mô hình dòng họ tự quản về ANTT trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động con cháu trong các dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tránh xa tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, sống vị tha, yêu thương con người. Các dòng họ luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong gìn giữ gia phong, truyền thống dòng tộc; không có người vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội. Nhờ đó, công tác ANTT trên địa bàn được bảo đảm, góp phần xây dựng xã, thôn NTM kiểu mẫu”.

Để nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, thời gian tới, Công an huyện Quảng xương tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, địa phương trong xây dựng các mô hình. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về những kết quả nổi bật của các mô hình, từ đó nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, vai trò của việc xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về ANTT tại địa phương.

Bài và ảnh: Mai Phương