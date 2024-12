Phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Từ ngày 1/7/2024, các địa phương trong tỉnh đã ra mắt tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) của thôn, bản, tổ dân phố. Qua gần 5 tháng đi vào hoạt động, bước đầu lực lượng này đã phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của công an cấp xã, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Các tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện Như Thanh đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc tuần tra địa bàn bảo đảm ANTT.

Xã Phú Nhuận nằm cách trung tâm huyện Như Thanh khoảng 4km. Đây là xã có đông đồng bào dân tộc Mường, Thái sinh sống với khoảng 80% dân số. Địa bàn rộng, có đa thành phần dân cư sinh sống nên tình hình ANTT có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Từ ngày 1/7/2024, tổ bảo vệ ANTT xã đi vào hoạt động, dưới sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy và chính quyền địa phương, ANTT trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, việc nắm tình hình di biến động dân cư ở cơ sở cũng kịp thời hơn. Theo Thiếu tá Đoàn Văn Long, Trưởng Công an xã Phú Nhuận: “Mới đi vào hoạt động được gần 5 tháng, các tổ đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an xã trong việc tuần tra địa bàn bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; tham gia các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục, cảm hóa người có hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, các thành viên trong tổ còn luôn phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Nhờ đó, tình hình ANTT ở địa phương luôn được bảo đảm an toàn, tạo môi trường sống bình yên cho người dân địa phương”.

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, ngày 1/7/2024 các địa phương trong tỉnh đã ra mắt tổ bảo vệ ANTT của thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh thành lập 4.351 tổ bảo vệ ANTT với 13.053 người tham gia. Các tổ này được thành lập trên cơ sở kiện toàn từ 3 lực lượng đang tồn tại gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Sau gần 5 tháng thành lập và đi vào hoạt động, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần không ngại khó, nỗ lực cố gắng, bám địa bàn cơ sở, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trong đó, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo và hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ các đối tượng, từ đó ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở. Ngoài ra, các tổ đã tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả đợt cao điểm cấp căn cước cho công dân, các tổ bảo vệ ANTT đã tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn công dân trong độ tuổi đến làm căn cước theo quy định, đồng thời bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản của Nhân dân tại các điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước. Đặc biệt cơn bão số 3 và số 4 vừa qua, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng lực lượng công an cấp xã không quản ngại vất vả, xuyên đêm, căng mình hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi tránh mưa lũ an toàn, đồng thời khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp cây cối bị đổ, gãy và sửa lại nhà cửa, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa bão...

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính là những cánh tay nối dài trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, không chỉ giữ vững ổn định tình hình địa bàn, ngăn chặn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật mà còn góp phần xây dựng nền an ninh Nhân dân vững chắc và thế trận an ninh toàn diện gắn với thế trận lòng dân, giải quyết nhanh chóng và kịp thời các vấn đề ANTT từ cơ sở, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bài và ảnh: Quốc Hương