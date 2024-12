Công an huyện Lang Chánh tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Những năm qua tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lang Chánh được giữ ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Lực lượng công an, dân quân xã Giao An tích cực bám sát địa bàn tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Trước tình hình này, Công an huyện Lang Chánh đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để nhận biết phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy hiệu quả sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự (giảm 53,4% số vụ so với năm 2023), tỷ lệ điều tra phá án đạt 94%. Trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, Công an huyện đã triển khai nhiều phương án đấu tranh trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện khởi tố 4 vụ, với 11 đối tượng, phá thành công 1 chuyên án; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, Công an huyện đã trực tiếp xác minh, điều tra làm rõ 16/17 tin tố giác, tin báo, đạt tỷ lệ 94,11%. Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình ANTT trên địa bàn huyện được đảm bảo, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân vào lực lượng công an.

Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Công an huyện Lang Chánh cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ vững ANTT, Công an huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều phương án giữ vững ANTT và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường sâu sát cơ sở, phối hợp với công an xã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động trong điều tra, phá án. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; củng cố, nhân rộng các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xây dựng vững chắc thế trận an ninh Nhân dân. Chú trọng công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, vận động thu hồi vũ khí tự chế... qua đó, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Cường