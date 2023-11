Phú Quốc khẳng định vị thế “Điểm đến sang trọng mới của thế giới”

Nền tảng Booking mới đây đã xếp Đảo Ngọc vào top 5 điểm đến mùa thu “lãng mạn nhất Việt Nam”. Phú Quốc đang có những ngày nắng đẹp do thời tiết đặc trưng cuối năm của vùng biển Tây Nam, ít phải chịu gió bão cuối năm của biển Đông, lại đúng mùa cần “trốn lạnh” của các nước ôn đới. Bởi vậy, cái tên Đảo Ngọc đang trở thành một điểm đến đầy thú vị với quốc tế.

Báo Hàn gợi ý hoạt động mà khách Hàn Quốc ưa thích là trải nghiệm những thiên đường nghỉ dưỡng ở phía Nam đảo.

Quốc tế hóa cái tên Đảo Ngọc

Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap mới đây đã có bài viết ví Phú Quốc như “Maldives của Việt Nam”. Hãng tin này ca ngợi Phú Quốc có những bãi biển sạch trong, xanh màu ngọc lục bảo, bên cạnh các khu nghỉ dưỡng 5 sao có view tuyệt đẹp ra toàn cảnh đại dương. Theo khảo sát của Yonhap, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Phú Quốc đang dần tăng lên, và thật “khôn ngoan nếu đến đây vào thời gian này, trước khi nó trở nên quá nổi tiếng”. Hãng này cũng gợi ý một loạt hoạt động mà khách Hàn Quốc ưa thích là trải nghiệm những thiên đường nghỉ dưỡng ở phía Nam đảo như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay..., hay ngắm khung cảnh Địa Trung Hải ở một đất nước nhiệt đới tại Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town.

Năm 2022 và sau đó là 2023, cái tên Phú Quốc xuất hiện liên tục ở các bảng xếp hạng điểm đến quốc tế. Tại World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại dương, Phú Quốc được vinh danh là điểm đến du lịch biển, đảo sang trọng hàng đầu châu Á năm 2023. Ngoài ra, ở nội dung cơ sở lưu trú, Phú Quốc có 5 đại diện là những khu nghỉ dưỡng được vinh danh hạng mục dẫn đầu châu Á.

Trong khi đó, Escape, tờ báo chuyên về du lịch hàng đầu của Úc, mới đây đã công bố danh sách điểm đến hàng đầu (top trending) cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm 2024 (cuối tháng 3). Là Phú Quốc, chứ không phải những cái tên đã quá quen với thế giới như Bali hay Phuket được lựa chọn.

Một thành phố để du lịch

Với thị trường quốc tế, Phú Quốc cho thấy cái tầm đang ngày một nâng cao, bằng danh xưng thành phố du lịch với những trải nghiệm ngày càng đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của nhiều thị trường khách quốc tế khó tính. Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc 9 tháng đầu năm tăng gấp 3 lần và lượng khách các khu nghỉ dưỡng hạng sang cũng tăng đáng kể. Bởi lẽ, hòn đảo này đang có rất nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, resort cao cấp hàng đầu thế giới như: Park Hyatt, Marriott, Hilton, Wyndham, Best Western, Four Seasons... và sắp tới, là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection, được xem là “hàng hiệu của hàng hiệu” trong ngành khách sạn.

“Khách sạn của những vị vua” Ritz Carlton Reserve sẽ sớm có mặt tại đảo Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh phối cảnh minh họa

Ritz Carlton Reserve Đảo Hòn Thơm hứa hẹn về một đẳng cấp du lịch mới với một công trình kiến trúc có thiết kế gây choáng ngợp về thẩm mỹ. Hơn thế, Ritz Carlton Reserve cũng là một thương hiệu nổi tiếng bởi cam kết bảo tồn và triết lí tôn trọng thiên nhiên. Thế nên, người ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của một khu nghỉ dưỡng hòa mình giữa thiên nhiên độc đáo.

Còn The Luxury Collection là thương hiệu khách sạn cao cấp lớn nhất thế giới, mà mỗi khách sạn của họ đều một câu chuyện đầy hấp dẫn, mang đặc trưng bản địa nhưng cũng không kém phần sang trọng. Khách sạn The Luxury Collection Đảo Hòn Thơm nằm ngay sát Bãi Trào, bãi biển đẹp nhất tại Hòn Thơm, với 305 phòng, diện tích từ 50 đến 250m2, được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư tài ba của 10 Design - đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng toàn cầu.

Sự xuất hiện của hai thương hiệu khách sạn cao cấp mới này tại Việt Nam là kết quả của sự hợp tác tiếp theo giữa Sun Group và Marriott International. Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group - cho rằng việc những thương hiệu cao cấp hàng đầu cùng xuất hiện tại Nam đảo Phú Quốc đã cho thấy sự công nhận toàn cầu với hòn đảo, như một điểm đến du lịch hấp dẫn và sang trọng, dành cho những du khách đang tìm kiếm trải nghiệm đẳng cấp thế giới, từ đó nâng cao nhận thức quốc tế với ngành du lịch và dịch vụ khách sạn hạng sang tại Việt Nam.

Vượt qua khó khăn

Chỉ cách đây không lâu, Phú Quốc phải đối mặt với nhiều tranh cãi, khi lượng du khách có dấu hiệu sụt giảm. Nhưng rõ ràng Phú Quốc đang nỗ lực cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phú Quốc đang nỗ lực cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những chính sách thu hút du lịch của Phú Quốc đã và đang cho thấy tinh thần muốn đưa hòn đảo trở thành một điểm du lịch cao cấp và nhiều trải nghiệm ở tầm quốc tế. Hiện Phú Quốc là thành phố duy nhất của Việt Nam áp dụng chính sách thị thực đặc thù với nhiều ưu việt. Theo đó, người mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định này.

Cùng với đó, các chuyến bay thẳng quốc tế được khai thác cũng tạo điều kiện để Phú Quốc mở rộng thị trường, đa dạng tour tuyến. Bắt đầu từ 26/11/2023, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air sẽ triển khai đường bay mới, khởi hành từ Seoul (Hàn Quốc) đến Phú Quốc. Ngoài ra, đã có nhiều đường bay quốc tế đến Phú Quốc với tần suất nhiều chuyến mỗi ngày như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia... Rất nhiều quốc gia khác cũng đang tiếp tục nghiên cứu mở đường bay đến Phú Quốc.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch cho rằng: “Tôi thấy các ý kiến về du lịch Phú Quốc gần đây có cái đúng, có cái chưa đúng. Chúng ta nhìn vào những thành quả và đóng góp của Phú Quốc như tôi đã nói ở trên thì rõ ràng đằng sau là nỗ lực của rất nhiều người, cộng đồng người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương. Những ai phủ nhận sạch trơn và tiêu cực thì không đúng”. Nói về chi phí du lịch Phú Quốc đang tăng cao, ông Anh Tuấn cũng đưa ra một cái nhìn khác: “Tôi nghĩ Phú Quốc có rất nhiều loại hình dịch vụ, do các doanh nghiệp khác nhau phục vụ đối tượng khác nhau nên giá cả sẽ chênh lệch, quan trọng là tương xứng với số tiền bỏ ra”.

Phú Quốc đang khởi sắc nhìn từ những con số tăng trưởng.

Những khởi sắc có thể thấy ở con số: Tổng doanh thu du lịch trong 9 tháng năm 2023 của thành phố Phú Quốc đạt trên 12.225 tỷ đồng, chiếm hơn 84% tổng doanh thu du lịch-dịch vụ của tỉnh Kiên Giang, tăng gần 118% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tháng 10, công cụ tìm kiếm chuyến bay Google Flight của Google đã công bố top 10 điểm đến được người Việt tìm kiếm chuyến bay nhiều nhất cho dịp cuối năm 2023. Danh sách này ghi nhận trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay vào giữa tháng 12/2023 đến giữa tháng 1/2024 của người dùng Việt Nam, thể hiện xu hướng và nhu cầu của du khách Việt cho dịp du lịch cuối năm. Trong danh sách các điểm đến nội địa cuối năm, Phú Quốc đứng đầu top, ngay theo sau là Đà Nẵng và TP HCM, vượt qua các điểm đến quốc tế được người Việt ưa chuộng là Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Sydney (Úc), Singapore, Siem Reap (Campuchia), New York (Mỹ).

Với những tín hiệu khả quan đó, con đường tiến từ hòn đảo du lịch tới vị thế hòn đảo sang trọng của Phú Quốc dường như đang được trải hoa hồng. Và Phú Quốc cần có những hành động thiết thực, để nắm lấy cơ hội vàng này.

Tùng Dương