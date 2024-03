Lễ hội cầu phúc Đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu

Sáng 10/3 (tức ngày 1/2 âm lịch), đông đảo người dân và du khách nô nức tham gia Lễ hội cầu phúc Đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu, phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn). Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và dâng hương.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu.

Theo truyền thuyết, sau khi Đức vua An Dương Vương chém công chúa Mỵ Châu và nhảy xuống biển tự vẫn, có đánh rơi một chiếc đai vàng vào cánh đồng trước đền hiện nay. Để tưởng nhớ đến công lao dựng nước của Đức vua An Dương Vương, Nhân dân làng Bình Hòa, xã Quảng Châu (TP Sầm Sơn) đã lập đền để phụng thờ.

Lễ rước kiệu được bắt đầu từ sáng sớm.

Năm 1993, Đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Năm 1997, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký Quyết định số 1460/QĐ-BVH công nhận đền thờ An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Các đại biểu tham dự Lễ hội cầu phúc Đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu.

Hằng năm, tại Đền thờ đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu diễn ra 7 kỳ tế lễ. Trong đó, Lễ hội cầu phúc đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu là 1 trong 4 kỳ lễ chính của di tích gồm: Lễ ngày vua lên ngôi (6/1 âm lịch), Cầu phúc (1/2 âm lịch), ngày linh hóa vua (7/3 âm lịch) và ngày sinh Đức vua An Dương Vương (11/8 âm lịch).

Lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Tại Lễ hội cầu phúc Đền thờ đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu năm 2024, đại diện Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân phường Quảng Châu nói riêng, TP Sầm Sơn nói chung đã thắp nén tâm nhang cầu mong Đức vua và các thánh thần đã phù trợ cho Nhân dân thành phố thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2024, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố du lịch thông minh, thân thiện, hấp dẫn, là thành phố của lễ hội.

Đền rước kiệu qua các làng rồi tề tựu về Đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu.

Ngay từ sáng sớm, lễ hội được bắt đầu với nghi lễ rước kiệu từ đền chính qua các làng rồi tề tựu về sân đền thờ. Tiếp đó là các nghi lễ tế thần, biểu hiện tấm lòng thành kính đối với bậc tiền nhân, đồng thời thể hiện ước mong của người dân Sầm Sơn về một năm mới an lành, hạnh phúc và sung túc.

Nghi thức lễ tế thần.

Lễ hội cầu phúc Đền thờ đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để Nhân dân và du khách được giao lưu cộng cảm, thể hiện lòng tôn kính với tiền nhân và trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của ông cha.

Video: Đặc sắc Lễ hội cầu phúc Đền thờ Đức vua An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu.

Hoài Anh