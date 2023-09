Hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc

Phong trào xây dựng thôn, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc hưởng ứng mạnh mẽ, bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Các tổ chức hội, đoàn thể ở xã Vĩnh Thịnh tham gia xây dựng những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trao đổi với bà Trịnh Thị Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc, được biết, trong quá trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, địa phương đã nhất quán quan điểm cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện, tiên phong đi đầu. Tinh thần nêu gương ấy đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, lôi cuốn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân góp công, góp của chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm thay đổi toàn diện diện mạo vùng quê nông thôn. Thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai đồng loạt từ huyện đến cơ sở gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”... Trên cơ sở kế hoạch, nội dung phần việc được phân công, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã đã phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả thông qua việc phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình ở các khu dân cư.

Điển hình là các mô hình “Đường hoa thanh niên”, “Cổng trường an toàn giao thông” của đoàn thanh niên huyện được triển khai ở 13 xã, thị trấn. Ngoài ra, mô hình “Đoàn thanh niên hỗ trợ, cải tạo xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi” cũng đã và đang phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Trong 6 tháng năm 2023, đã thực hiện hỗ trợ và xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi tại thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thôn, trong xã đã tham gia đóng góp ngày công lao động. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ, thể hiện sự quan tâm, chung tay đồng hành của tổ chức đoàn đội trong việc chăm lo, giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng, khuyến khích sự sáng tạo, giúp các em tránh xa được các tệ nạn xã hội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng, phát triển toàn diện thể chất và tinh thần cho các em.

Người dân thôn Pháp Ngỡ, xã Vĩnh Hòa tự nguyện hiến đất để mở rộng đường nông thôn.

Các mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Vận động Nhân dân thực hiện tang văn minh, tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường”,... từng bước được nhân rộng. Trong đó, mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư do MTTQ huyện chủ trì. Năm 2023, MTTQ huyện chọn 7 thôn của 6 xã để triển khai xây dựng mô hình điểm. Ban điều hành phối hợp với ban công tác mặt trận tham mưu cho cấp ủy chi bộ, phối hợp với ban phát triển các khu dân cư, ban chấp hành các đoàn thể, chi hội trong thôn tổ chức họp để triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua các buổi họp dân, qua hệ thống trên loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân thực hiện hưởng ứng mô hình với các hoạt động thực tế, như: đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang khuôn viên gia đình từ cổng ngõ, tường rào, nhà ở đến ao, vườn đảm bảo luôn khang trang, sạch, đẹp. Tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng, chỉnh trang tường rào, bồn hoa theo khuôn mẫu, lắp đặt thêm điện chiếu sáng ở các trục đường thôn. Hiến đất, lùi tường để mở rộng góc cua ở các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Xây dựng lại các rãnh thoát nước, đậy nắp cống rãnh để đảm bảo môi trường. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng tổ chức dọn vệ sinh kênh mương, đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, luôn đảm bảo nhà sạch, vườn xanh, đường không có rác thải.

Bằng sự vào cuộc tích cực của MTTQ và đoàn thể các cấp trong huyện, phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh đã và đang tạo sức lan tỏa, Nhân dân tích cực hưởng ứng hiến đất làm đường giao thông nông thôn; đóng góp tiền, ngày công chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm, thiết chế văn hóa... Kết quả, tại các khu dân cư xây dựng điểm của huyện, người dân đã hiến 1.055m2 đất; trồng 198 cây bóng mát ở các tuyến đường trục chính của thôn; trồng mới thêm được 2.384m đường hoa và 34 chậu hoa; chỉnh trang được 9.066m tường rào; bê tông hóa được 3.536m đường giao thông nông thôn, 800m đường giao thông nội đồng; lắp đặt 107 pa nô, áp phích và 2 cụm tin tuyên truyền dọc tuyến đường trục chính của thôn; vận động Nhân dân đóng góp nâng cấp và xây mới 1.694m mương thoát nước sinh hoạt có nắp đậy; lắp đặt 498 bóng điện chiếu sáng; lắp đặt thêm được 117 camera an ninh và nhiều khu dân cư ở tất cả các xã, thị trấn.

Những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể Nhân dân, đã tạo nên thành công, hiệu quả, giá trị thiết thực của các phong trào thi đua, mô hình ở khu dân cư, cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm, bộ mặt nông thôn làng quê đã nhiều đổi mới, đời sống thu nhập của người dân được nâng lên; nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy; tình làng nghĩa xóm được vun đắp, Nhân dân trong thôn gắn bó, đoàn kết hơn; nhiều phong trào thi đua, nhiều mô hình được Nhân dân hưởng ứng tích cực, chủ động thực hiện với khí thế thi đua sôi nổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn toàn huyện. Điều này đã tạo nên thế và lực mới để các địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc thực hiện thành công mục tiêu XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Tô Hà