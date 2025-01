Trao giải Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng”

Mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu của tác giả thuộc Công ty TNHH truyền thông Đa phương tiện (phường Láng Hạ, quân Đống Đa, TP. Hà Nội) giành giải nhất. Tác phẩm đoạt giải nhất. Để diễn tả hình tượng người nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Bà Triệu cưỡi voi xông trận với ý chí quật cường, Nhà điêu khắc NSND Vương Duy Biên - Công ty TNHH ĐTTM Đa Phương Tiện đã sáng tác mẫu phác thảo dựa trên quan niệm: “Voi là bệ tượng, nên việc diễn tả voi theo lối cách điệu, phác mảng đơn giản, đủ khỏe, chắc chắn, là bệ đỡ cho thế đứng của Bà Triệu. Không diễn tả voi và Bà Triệu theo tỷ lệ thật vì như vậy người sẽ quá nhỏ so với voi”. Nhà điêu khắc đã thiết kế nhân vật Bà Triệu đứng trên voi với tư thế chân trước chân sau, một tay chống hông, một tay vung gươm oai phong, kết hợp cùng tà áo tung bay làm tăng thêm khí phách lẫm liệt của vị anh hùng anh tộc. Qua đó thể hiện tư thế hiên ngang, thể hiện khí phách oai hùng của Bà Triệu. Bệ tượng (voi) thiết kế khỏe, đơn giản và gợi vừa đủ những trang trí xung quanh. Màu sắc phần voi (bệ tượng) đậm hơn phần nhân vật Bà Triệu. Vòi voi uốn cong lên, lấy đà vươn về phía trước, 4 chân choãi mạnh, rõ tư thế đang lao đi, tạo cảm giác động hơn, hài hòa với tư thế tay vung gươm của Bà Triệu. Mẫu phác thảo Bà Triệu của tác giả Triệu Minh Lâm (Ban Chuyên đề, Truyền hình Công an Nhân dân) đoạt giải nhì Tác phẩm của Tiến sĩ, họa sĩ, đạo diễn Triệu Minh Lâm, Ban chuyên đề Truyền hình Công an Nhân dân. Lấy cảm hứng từ 4 câu thơ: “Áo choàng cưỡi đứng trên voi/Tay cầm đốc kiếm, lụa vàng tung bay/Trên tay phất thẳng ngọn cờ/Voi thần lao tới đánh tan quân thù”, tác giả Triệu Minh Lâm đã xây dựng hình tượng nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh trong một trận đánh xuất thần với tư thế tạo hình chân trước, chân sau tạo thế đứng đinh tấn vững chắc, tay trái phất ngọn cờ, tay phải cầm đốc kiếm vung lên trời tạo nên thế linh của sự xuất thần. Kết hợp với dải lụa tung bay về phía sau hòa quyện vào làn gió của lá cờ khởi nghĩa trong tư thế lộng gió của voi trắng một ngà xung trận. Cùng với các họa tiết hoa văn của tạo hình, qua đó thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của nữ tướng anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh. Mẫu phác thảo của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Linh và Trần Xuân Tý (Phố Vệ Yên 1, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) đạt giải nhì Đại diện nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Linh và Trần Xuân Tý với chứng nhận Giải nhì. Dựa trên những tư liệu lịch sử về Bà Triệu và cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, nhóm tác giả đã xây dựng mẫu phác thảo “Tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng” nhằm biểu đạt hình tượng nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh tài sắc vẹn toàn, anh hùng bất khuất, gương sáng ngàn đời. Tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng bao gồm hai phần: Phần bệ nâng đỡ tượng đài và phần thân tượng đài. Phần bệ tượng đài bằng chất liệu đá xanh Thanh Hóa và phần thân tượng đài bằng chất liệu đồng vàng. Tổng thể tượng đài có chiều hướng vươn về phía trước và vút lên cao, gọn gàng và vững chãi, biểu đạt ý chí anh hùng bất khuất và kiên định của Bà Triệu, đại diện ý chí của người Việt Nam trước cường quyền áp bức của giặc ngoại xâm. Phần bệ tượng vuông vắn, có tạo hình sóng nước biểu đạt ý nghĩa câu nói bất khuất của Bà Triệu “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ...”. Phần thân tượng đài bao gồm hai hình khối lớn gắn kết với nhau: Hình tượng voi chiến và hình tượng Bà Triệu. Hình tượng voi chiến (voi một ngà) hòa quyện hình tượng mây biểu đạt ý nghĩa vượt mây Ngàn Nưa quyết chiến quân thù. Hình tượng Bà Triệu đứng thẳng trên lưng voi, tư thế vươn về phía trước, đầu ngẩng cao, tay phải cầm kiếm lệnh đưa lên cao, tay trái hơi đưa về sau để hỗ trợ tư thế tiến lên, biểu đạt ý nghĩa anh hùng, bất khuất, kiên định, không lùi bước trước quân thù. Bà Triệu không mang giáp phục, chỉ có giáp hộ tâm như một đóa hoa trước ngực, áo bào của bà bay về phía sau quyện với ghế bành trên lưng voi, càng làm nổi bật tư thế vươn về phía trước.