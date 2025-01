TP Thanh Hóa tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh và đồ trang trí Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, để phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng phương án tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh, đào, quất và đồ trang trí Tết tại 16 phường trên địa bàn.

Điểm bán quất cảnh trên đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương.

Theo phương án, UBND thành phố thống nhất cho các phường tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh, đồ trang trí Tết như sau:

Tại phường Trường Thi, tổ chức các bán hoa, đồ trang trí trên vỉa hè phía Đông đường Lê Hoàn đoạn từ đường Trần Oanh đến Nhà tập luyện và thi đấu TDTT tỉnh; vỉa hè phía Nam đường Trần Oanh đoạn từ đường Lê Hoàn đến đường Mai An Tiêm cách cổng phụ Công viên Hội An về hai phía 5m.

Tại phường Đông Hương, tổ chức các bán đào, quất trên vỉa hè đường Nguyễn Duy Hiệu, đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Bùi Khắc Nhất; vỉa hè đường Bùi Khắc Nhất; vỉa hè đường Phạm Văn Xảo, đoạn từ đường Bùi Khắc Nhất đến đường Nguyễn Duy Hiệu.

Tại phường Tân Sơn, tổ chức các bán đào, quất trên vỉa hè đường CSEDP, đoạn từ cầu kênh Bắc đến giáp địa phận phường Đông Vệ; vỉa hè đường nội bộ MBQH 425 khu vực sau Đội Thuế Tân Sơn - Phú Sơn.

Tại phường Đông Vệ, tổ chức các bán hoa, đào, quất trên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp khu vực lô C2 và lô C6 thuộc MBQH 530; vỉa hè khuôn viên hồ Đông Vệ thuộc đường Phùng Khắc Khoan và sân thể dục thể thao phường; vỉa hè đường CSEDP khu vực Khu đô thị Núi Long.

Tại phường Quảng Thắng, tổ chức các bán hoa, đào, quất trên vỉa hè đường CSEDP, đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Phục đến cầu Sông Nhà Lê và đoạn từ nút giao với đường Vệ Yên đến Phòng khám Hà Nội 4.0.

Tại phường An Hưng, tổ chức các bán hoa, đào, quất trên vỉa hè đường Đặng Việt Châu; khu đất công trình công cộng (giáp Công an phường) và khu đất công trình văn hóa, trung tâm thương mại chưa sử dụng, đối diện với Công an phường; vỉa hè đường CSEPD trên địa bàn phường.

Tại phường Phú Sơn, tổ chức các điểm bán đào, quất trên vỉa hè đường vào khu đô thị HUD; vỉa hè đường Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 47 đến đường Trần Bảo.

Tại phường Đông Sơn tổ chức các điểm bán đồ trang trí tết trên vỉa hè phía Nam đường Lê Lai, khu vực trước cổng trường THPT Chuyên Lam Sơn và chỉ bố trí sau khi học sinh nghỉ học.

Tại phường Đông Hải, tổ chức các điểm bán đào, quất trên vỉa hè đường vào chung cư Xuân Mai.

Điểm bán đào tại khuôn viên Bảo tàng Hoàng Long, phường Đông Hải.

Tại phường Ba Đình, tổ chức các điểm đồ trang trí tết trên vỉa hè phía Tây Công viên Thiếu Nhi; vỉa hè phía Bắc, phía Đông Công viên Thanh Quảng; vỉa hè phía Nam Trung tâm thương mại bờ Hồ. Đồng thời, tổ chức các điểm bán hoa, đào trên vỉa hè phía Nam đường Lê Quý Đôn khu vực trước trường THPT Đào Duy Từ và vỉa hè phía Đông đường Hoàng Văn Thụ và chỉ bố trí sau khi học sinh nghỉ học.

Tại phường Hàm Rồng, tổ chức các điểm bán hoa, đào, quất trên vỉa hè khu vực Quảng trường Hàm Rồng.

Tại phường Đông Thọ, tổ chức các điểm bán đào, quất trên vỉa hè phía Nam đường Thành Thái, đoạn từ ngõ 81 đến Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại phường Quảng Phú, tổ chức các điểm bán hoa, đào, quất trên vỉa hè đường Thống Nhất khu vực trước sân vận động.

Tại phường Quảng Tâm, tổ chức các điểm bán hoa, đào, quất trên vỉa hè đường 192 đến sân vận phường.

Tại phường Điện Biên, tổ chức các điểm bán hoa, đồ trang trí Tết đoạn từ Cổng Nhà tập luyện và thi đấu TDTT tỉnh đến giáp tường rào phía Bắc Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phường Quảng Hưng, tổ chức tổ chức các điểm bán hoa, đào, quất trên vỉa hè mặt bằng xen cư, xen kẹp đường Bạch Đằng.

Thời gian tổ chức các điểm bán hoa, đào, quất, đồ trang trí tết bắt đầu từ ngày 9/1/2025 đến 16h30' ngày 28/1/2025 (từ ngày 10/12/2024 đến 16h30” ngày 29 tháng Chạp). UBND thành phố yêu cầu các phường tổ chức cho các hộ có đăng ký điểm kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ trang trí Tết ký cam kết bàn giao lại mặt bằng trước 16h30’ ngày 28/1/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp).

Ngoài các khu vực, tuyến đường đã thống nhất nêu trên, UBND TP Thanh Hóa nghiêm cấm việc tổ chức bán hoa, cây cảnh, đồ trang trí tết trên Đại lộ Lê Lợi, Quốc lộ 1A, Quảng trường Lam Sơn... Đối với các điểm bán hoa, đồ trang trí trên địa bàn phường Trường Thi, Điện Biên giáp ranh với Công viên Hội An, UBND thành phố yêu cầu phải có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực công viên; xây dựng phương án, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, thiết bị của công viên.

Trần Thanh