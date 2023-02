Chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh tại huyện Triệu Sơn

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12-1-1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (VC,VT,LH) và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 9-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong VC,VT,LH; những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Nhiều địa phương, đơn vị chủ động xây dựng các hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn minh, người dân thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong VC,VT,LH.

Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ hội Đền Nưa - Am Tiên.

Lễ hội Đền Nưa – Am Tiên là một lễ hội lớn của huyện Triệu Sơn được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội là dịp để hậu thế ôn lại trang sử oanh liệt, hào hùng, kiên cường, bất khuất của dân tộc; tri ân và khắc ghi công lao đối với nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, các bậc tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc. Lễ hội được tổ chức an toàn, lành mạnh, văn minh với các nghi thức truyền thống như: nghi lễ Kính thỉnh chúc văn và nghi lễ mở cổng trời tại huyệt khí quốc gia. Tại phần lễ, các đại biểu và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương dâng hương, hoa để tế lễ và tưởng nhớ công đức của tiền nhân, các anh hùng dân tộc và cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc. Sau phần lễ, phần hội được tổ chức với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa nhằm ngợi ca cuộc khởi nghĩa Bà Triệu và lòng yêu nước, công đức của Bà Triệu.

Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết: Để lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh, huyện Triệu Sơn và Ban quản lý di tích đã xây dựng phương án tổ chức lễ hội đảm bảo theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12-1-1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong VC,VT,LH. Đồng thời, huyện Triệu Sơn đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tuyệt đối không để du khách thắp hương trong khu vực thờ, bố trí nhân viên túc trực thường xuyên ở khu vực hóa vàng mã. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường thường xuyên và bố trí khoảng 20 thùng đựng rác xung quanh khu vực di tích, nhờ đó môi trường cảnh quanh di tích luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Do đó, từ đầu năm đến nay lượng khách đến dâng hương, vãn cảnh, du xuân và tham dự lễ hội rất đông, song mọi công tác đón tiếp khách và đảm bảo an toàn du khách được thực hiện nghiêm túc, an toàn, văn minh.

Không chỉ riêng lễ hội Đền Nưa – Am Tiên mà các lễ hội trên địa bàn huyện Triệu Sơn đều được cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng phương án và tổ chức lễ hội theo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo tính linh thiêng nhằm tỏ lòng biết ơn các anh hùng dân tộc, thành hoàng làng, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, xây dựng, bảo vệ đất nước cho Nhân dân. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi, trò diễn, thể thao được triển khai trong sự quản lý của Ban Tổ chức, không để xảy ra các hiện tượng lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, bói toán.

Song song với đó, huyện Triệu Sơn cũng thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 9-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong VC,VT,LH. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Triệu Sơn, việc cưới được tổ chức văn minh, lịch sự, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của từng gia đình; không có tình trạng tảo hôn, ép cưới. Nam nữ đều tự nguyện kết hôn, cùng nhau thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình. Hình thức tổ chức lễ cưới trang trọng, các nghi thức diễn ra ngắn gọn, nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc. Đặc biệt, để bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, nhiều gia đình đã tổ chức tiệc trà theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm, an toàn. Việc tang đã loại bỏ triệt để những hủ tục. Không còn tình trạng tổ chức ăn uống linh đình, mở trống, kèn quá công suất, quá giờ quy định, khóc mướn, rải tiền, vàng mã trên đường đi.

Có được những kết quả tích cực trên là do huyện Triệu Sơn đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc việc quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Huyện giao phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với phòng Tư pháp hướng dẫn các địa phương xây dựng và chỉnh sửa quy ước, hương ước thôn, làng phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích các địa phương đưa tiêu chí thực hiện VC,VT,LH làm cơ sở tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong VC,VT,LH với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xây dựng nông thôn mới. Các địa phương chú trọng nêu gương, nhân rộng mô hình hay của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, hủ tục, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội... Hàng năm, các địa phương tổ chức cho Nhân dân đăng ký và ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong VC,VT,LH. Nhờ đó, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống mới, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Thời gian tới, huyện Triệu Sơn xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dân về việc thực hiện nếp sống mới; sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước làng về nếp sống văn hóa nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người dân. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Bài và ảnh: Thùy Linh