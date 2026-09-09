Văn hóa - Giải trí

(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là nơi gặp gỡ của những người có chung sở thích, các câu lạc bộ (CLB) văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại khu dân cư còn tạo sân chơi bổ ích, là nơi “giữ lửa”, trao truyền những giá trị văn hóa trong không gian gắn kết cộng đồng.
(Baothanhhoa.vn) - Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi keo, bên chiếc bàn làm việc ngổn ngang những nhíp, cọ tỉa nét, gạch mini cùng vô số mảnh gỗ vụn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000) cẩn trọng đặt mô hình lu nước bé bằng hạt ngô vào góc hiên, rồi cầm cọ chấm nhẹ từng...
(Baothanhhoa.vn) - Nơi đại ngàn Pù Luông, trong bức tranh du lịch cộng đồng nhiều gam màu sáng, Happy Home là một điểm đến, lựa chọn hấp dẫn nhiều du khách. Phía sau đó là câu chuyện đẹp về cách người dân bản địa gắn bó với nơi mình "chôn nhau cắt rốn" và cùng chung...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn, Khu Di tích (KDT) lịch sử, văn hóa, thắng cảnh hang Bàn Bù (Ngọc Lặc) vừa lưu giữ dấu tích hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, vừa mở ra một không gian thiên nhiên giàu bản sắc. Gìn giữ những lớp trầm tích ấy, đánh thức tiềm năng du...
(Baothanhhoa.vn) - Cách vùng biển Xuân Phụ (xã Hoằng Thanh) không xa, nghè Cáy nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ, giữa cộng đồng dân cư ôn hòa, chất phác. Ngoài kia là biển, là nhịp sống của những người dân gắn bó với nghề biển. Còn ở đây, trong không gian trầm lắng...
(Baothanhhoa.vn) - Mùa cao điểm du lịch biển năm 2026 đang dần khép lại, nhưng với Sầm Sơn, câu chuyện du lịch không dừng ở mùa hè. Sau một mùa đón khách sôi động, đô thị biển đang tập trung phát triển sản phẩm mùa thấp điểm, đa dạng hóa trải nghiệm và tăng cường liên...
(Baothanhhoa.vn) - Tiếng trống ngày khai giảng gọi những đứa trẻ bước vào năm học mới, nhưng cũng đánh thức ký ức về những người thầy, người mẹ và những ước mơ được nâng niu qua năm tháng. Một câu chuyện nhẹ nhàng, xúc động về tình thầy trò và cánh cửa tương lai mở ra...
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ hướng tới gia tăng lượng khách, các trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm, làm mới sản phẩm hiện có. Trong đó, việc phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng dịch vụ trải nghiệm và kinh tế đêm...
(Baothanhhoa.vn) - Với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được duy trì tổ chức hiệu quả trong những năm gần đây, du lịch sự kiện và chuyên đề đang dần trở thành hướng phát triển sản phẩm mới của tỉnh. Việc kết nối các sự kiện với di sản, nghỉ dưỡng, du lịch...
(Baothanhhoa.vn) - Chất lượng dịch vụ không chỉ quyết định mức độ hài lòng của du khách mà còn là cơ sở để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của điểm đến. Chính vì vậy, cùng với việc khai thác tiềm năng, lợi thế từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển đa...
Khách sạn Capella Hanoi đã vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên ở trong Top 100 bảng xếp hạng những khách sạn tốt nhất thế giới của The World’s 50 Best, tiếp tục nối dài chuỗi giải thưởng quốc tế đầy ấn tượng.
(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đánh dấu một bước chuyển lớn từ những khu du lịch biển trọng điểm ở xứ Thanh, khi nhiều sản phẩm mới được triển khai tại Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), ước tính ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-15/10. Theo ban tổ chức, chương trình mang đến tổng cộng 316 tựa phim ở các hạng mục có và không tranh giải từ 59 quốc gia. Việt Nam góp mặt với 5 tác phẩm.
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, xã Mậu Lâm đã chính thức khai trương điểm du lịch cộng đồng Đồng Bớp (thôn Đồng Tâm). Sự kiện không đơn thuần mở ra một tọa độ trải nghiệm mới mẻ, mà còn đánh dấu bước chuyển dịch kinh tế tư duy rõ nét: lấy di sản làm tài nguyên, lấy người...