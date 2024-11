Vai trò của MTTQ trong xây dựng phường kiểu mẫu

Những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) luôn xác định việc tham gia xây dựng phường kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận. Xuất phát từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ phường đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng địa phương xây dựng thành công phường kiểu mẫu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Tân Sơn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo tuyến đường kiểu mẫu luôn xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Lê Thị Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Sơn cho biết: Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ phường đã bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, nghị quyết của HĐND phường, chương trình công tác của MTTQ các cấp. Trên cơ sở đó đã cụ thể hóa, thống nhất đề ra các chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình; động viên hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố kiểu mẫu... Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” gắn với thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ phường thực hiện có hiệu quả mô hình “Tang lễ văn minh, tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường” gắn với mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Khi có người thân qua đời, các gia đình đến UBND phường làm thủ tục khai tử và thực hiện ký cam kết thực hiện mô hình giữa Ủy ban MTTQ, UBND phường, tổ trưởng tổ dân phố và đại diện hộ gia đình; UBND phường gửi “Thư chia buồn” và gắn biển mô hình “Tang lễ văn minh, tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường” tại các đám tang. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, trên địa bàn phường có 406/406 đám tang thực hiện ký cam kết thực hiện mô hình, được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ dần các tập tục lạc hậu; hạn chế việc tổ chức linh đình, ồn ào, không bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng... Bên cạnh đó, MTTQ phường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Camera an ninh hộ gia đình”, có 10/10 khu dân cư triển khai, vận động Nhân dân lắp đặt 43 camera an ninh công cộng và 1.228 camera an ninh hộ gia đình với số tiền trên 1 tỷ đồng, tạo thành mạng lưới camera rộng khắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động 140 hộ kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Trãi ký cam kết thực hiện và gắn biển mô hình “Tuyến đường kinh doanh văn minh thương mại”.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của MTTQ phường Tân Sơn trong những năm qua là đã tổ chức tốt việc vận động Nhân dân xã hội hóa trong công tác chỉnh trang đô thị, các nhà văn hóa phố, cải tạo điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cống rãnh, vườn hoa, khu vui chơi, khu luyện tập thể thao với số tiền trên 3 tỷ đồng. Đến nay, 100% các tuyến đường được cứng hóa, cống rãnh thoát nước và vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng hoàn chỉnh, góp phần tạo nên bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang, hiện đại. Xây dựng 2 tuyến đường Nam Cao và Ngô Sỹ Liên đạt danh hiệu kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, vận động Nhân dân mua trên 600 thùng đựng rác có nắp đậy. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ gia đình kiểu mẫu đạt 89%; 11/18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 10/10 tổ dân phố đạt danh hiệu kiểu mẫu. Phường Tân Sơn được UBND tỉnh công nhận danh hiệu phường kiểu mẫu.

Phát huy vai trò của MTTQ trong tình hình mới, MTTQ phường Tân Sơn tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường đồng thuận, phát huy tiềm năng, lợi thế, sự sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững danh hiệu đơn vị kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Đức Thắng