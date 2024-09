Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Ngày 16/9, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Lãnh đạo huyện Yên Định trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa trao 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các địa phương, đơn vị tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong đó, huyện Thiệu Hóa ủng hộ 1 tỷ đồng; huyện Yên Định 1 tỷ đồng; Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa 300 triệu đồng; Trường ĐH Hồng Đức 170 triệu đồng; phụ huynh và học sinh hệ thống giáo dục Nobel School hơn 171 triệu đồng; Hệ thống các trường VIETKIDS Thanh Hóa 120 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng Cầu Thanh Hóa 100 triệu đồng; Công ty CP Nghi Sơn 36 ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty CP Phú Thắng 100 triệu đồng; Tổng Công ty Hà Thanh – CTCP 100 triệu đồng; Ban tổ chức giải bóng đá doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa lần thứ II, năm 2024 ủng hộ 50 triệu đồng; Trung tâm tổ chức sự kiện White Palace 25 triệu đồng; Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Palace 25 triệu đồng; ICO Thanh Hóa 31,7 triệu đồng; Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thanh Hóa 20 triệu đồng; Công ty TNHH Long Phú 5 triệu đồng; Công ty Điện lạnh 5 triệu đồng.

Phụ huynh và học sinh hệ thống giáo dục Nobel School trao hơn 171 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Đại diện Hệ thống các trường VIETKIDS Thanh Hóa trao 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức trao 170 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Công ty CP Xây dựng Cầu Thanh Hóa trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Công ty CP Nghi Sơn 36 trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Tổng Công ty Hà Thanh – CTCP trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp mong muốn những phần quà ý nghĩa, thiết thực này sẽ phần nào giúp đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của cán bộ và Nhân dân các huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra; đồng thời cho biết: hậu quả do lũ lụt gây ra đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc là rất nặng nề, bởi vậy, những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp sẽ kịp thời chia sẻ, động viên người dân các tỉnh phía Bắc vượt qua khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết các nguồn ủng hộ sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời phân bổ, hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ.

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến 17h chiều ngày 16/9, đã có 619 tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 với số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Phan Nga