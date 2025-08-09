Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh gặp mặt các tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội

Sáng 09/8, tại Nhà khách 37 Hùng Vương (TP Hà Nội), Câu lạc bộ (CLB) tướng lĩnh - sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Câu lạc bộ tướng lĩnh - sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội hiện có hơn 200 hội viên, trong đó có 36 sĩ quan cấp tướng, gồm: 9 Trung tướng, 27 Thiếu tướng), hàng trăm đồng chí từng là Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc, trong đó có 2 Giáo sư, 14 Phó Giáo sư, 27 Tiến sĩ, 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trong những năm qua, CLB thường xuyên kết nối, tăng cường đoàn kết các cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan công an là những người con xứ Thanh đang công tác, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên gắn bó, hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó đã thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách tại quê hương, những hành động thiết thực như: Tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; Tổ chức giao lưu và tặng quà tại 56 điểm trường và công an xã biên giới; Trao 800 triệu đồng cho 157 thương binh nặng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc da cam; Hỗ trợ Trại giam Thanh Cẩm và Công an xã Cẩm Thạch; Vận động xây 13 căn nhà tình nghĩa với trị giá gần 1 tỷ đồng...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh, phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025). Đồng thời thông tin đến các tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội về những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, an sinh xã hội, nhất là việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt với tinh thần gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đang tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, còn có sự đóng góp của những người con quê hương Thanh Hóa ở xa quê. Trong đó có sự đóng góp có hiệu quả của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan công an người Thanh Hóa đối với quê hương.

Để xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng CLB tướng lĩnh - sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

