Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội

Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Cùng dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Theo báo cáo, ngày 8/1/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, trong đó phấn đấu hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội năm 2025. Ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 444/QĐ-TTg về việc hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết; 12 Chỉ thị, Quyết định, Công điện và tổ chức 2 hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về thể chế phát triển nhà ở xã hội, đồng thời ban hành Nghị quyết của Chính phủ quy định chi tiết nhằm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Nhà ở xã hội được xác định là một vấn đề lớn, có “an cư mới lạc nghiệp”, do đó đầu tư nhà ở xã hội là góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước, đảm bảo an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hỗ trợ người yếu thế, khó khăn, người trẻ tuổi và là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh VGP)

Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Đề án phát triển nhà ở xã hội đã xác định từ nay đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; bổ sung thêm đối tượng trong công cuộc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp; bổ sung chính sách mua và thuê mua. Mục tiêu lớn, việc thực hiện còn khó khăn, nhưng càng làm càng có kinh nghiệm, càng trưởng thành.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025; đồng thời bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Thống kê các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Chú trọng kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi khi chính sách về nhà ở xã hội thông thoáng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cứ thế làm, cái gì có hại cho dân, cho nước thì hết sức tránh; làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, quy định của Đảng nhưng hết sức sáng tạo, đổi mới tư duy, bảo đảm 3 có và 2 không: “3 có” là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, “2 không” là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nắm bắt tình hình và kịp thời hướng dẫn triển khai Chỉ thị 34 của Ban Bí thư, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 201 của Quốc hội, Nghị định số 192 của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20/8/2025. Tiếp tục chủ trì, giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Hằng tháng, kiểm đếm kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Bố trí gói tín dụng ưu đãi đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy và đối tượng trẻ tuổi mua, thuê mua, thuê nhà ở. Đa dạng hóa các gói tín dụng, tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số để tiếp tục hạ lãi suất cho vay, chia sẻ với những người khó khăn về chỗ ở, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, ngân hàng và nhà nước...

Đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do Bí thư hoặc Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.

Đồng thời, khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng...

Quốc Hương