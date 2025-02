Úc, New Zealand áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga

Chính phủ Úc và New Zealand đã chính thức công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga vào ngày hôm nay (24/2), tờ Kyiv Independent dẫn nguồn từ chính phủ Úc và Bộ Ngoại giao New Zealand.

Theo đó, Úc đã đưa ra gói trừng phạt mở rộng nhất kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu, nhắm vào 70 cá nhân và 79 tổ chức có liên hệ với Nga.

Chính phủ Úc đã áp đặt hơn 1.400 lệnh trừng phạt nhắm vào Nga và đã cung cấp hơn 1,5 tỷ đô la Úc (960 triệu đô la Mỹ) cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến Nga -.Ukraine nổ ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết New Zealand đã công bố lệnh trừng phạt đối với 52 cá nhân và tổ chức có liên quan, bao gồm các thống đốc của một số vùng của Nga, người đứng đầu các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quân sự và chỉ huy đơn vị quân đội. Các hạn chế cũng được áp dụng đối với các tổ chức phi chính phủ và quỹ từ thiện của Nga.

New Zealand cũng công bố khoản đóng góp thêm 3 triệu đô la New Zealand (1,7 triệu đô la Mỹ) cho Quỹ cứu trợ, phục hồi, tái thiết và cải cách Ukraine do Ngân hàng Thế giới quản lý.

Kể từ cuộc chiến Nga – Ukraine nổ ra, New Zealand đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 1.800 cá nhân và tổ chức, cùng với một loạt các hạn chế thương mại của Nga.

Các biện pháp mới, được áp dụng chỉ vài ngày sau khi các đại sứ EU chấp thuận gói trừng phạt thứ 16 của khối, được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ việc nới lỏng lệnh trừng phạt có thể là một phần của các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

TD