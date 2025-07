UBND tỉnh họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025

Chiều 10/7, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thường kỳ để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025. Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Đại diện văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,88%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá. Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn phát triển mạnh. Nhiều sản phẩm chủ lực có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,02% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 29.789 tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán và tăng 13,6% cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng ước đạt 67.934 tỷ đồng, bằng 48,5% kế hoạch và tăng 1,7% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh thu hút thêm 61 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 5 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự họp báo.

Có thêm 1.725 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 12,3% so với cùng kỳ, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 5 sở); 2 tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (giảm 1 tổ chức); 13 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (giảm 1 đơn vị) và 166 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 147 xã và 19 phường; giảm 318 xã).

Đại diện báo Đại đoàn kết phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí cũng được thông tin về những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng cuối năm 2025.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại buổi họp báo cũng như qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đã phản ánh đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương của tỉnh nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở cần giải quyết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ một số nội dung được dư luận quan tâm hiện nay, như vụ việc người phụ nữ tử vong tại phòng khám tư nhân trên địa bàn phường Đông Vệ (nay là phường Hạc Thành); tình trạng các tiểu thương, hộ kinh doanh đóng cửa, kinh doanh cầm chừng; kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh; việc sắp xếp, tổ chức vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là việc sắp xếp, sử dụng tài sản công, bố trí cán bộ, công chức dôi dư, đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin; hoạt động quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; biện pháp quản lý, đấu tranh với các đối tượng cộm cán trong thời gian tới; việc bố trí cán bộ công an cấp xã...

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã trực trực tiếp trả lời, làm rõ các vấn đề được các cơ quan báo chí, dư luận quan tâm.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, các đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí trong việc bám sát thực tiễn đời sống, thông tin, tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo sự lan tỏa, khích lệ, cỗ vũ, động viên các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, tập trung tuyên truyền kết quả sáp nhập xã, phường và hoạt động của các xã phường trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; về thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm, các phong trào thi đua yêu nước...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi họp báo.

Đối với các sở, ngành, địa phương, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền; sớm giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng hoàn thiện, ban hành danh sách người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thùy Linh