Tuyên truyền pháp luật cho học sinh từ phiên tòa giả định

Được xây dựng từ những tình tiết vụ án có thật, gắn với đặc điểm tâm lý của đoàn viên, thanh niên, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các phiên tòa giả định nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi học sinh.

Phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được tổ chức tại Trường THPT Như Xuân (Như Xuân).

Đến thăm Trường THPT Như Xuân - một đơn vị điển hình trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn huyện Như Xuân, chúng tôi được thầy giáo Lê Ngọc Hải, Hiệu trưởng nhà trường, giới thiệu về những hình ảnh, video trong phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện phối hợp cùng Huyện đoàn, Công an huyện, Tòa án Nhân dân huyện và Trường THPT Như Xuân tổ chức. Tình huống giả định được hội đồng xét xử đưa ra là xét xử các bị cáo về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và hành vi tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi của bị cáo. Phiên tòa giả định đã phản ánh đầy đủ những lỗi vi phạm, hình thức xử phạt.

Thầy giáo Lê Ngọc Hải chia sẻ: “Thay vì những kiến thức pháp luật khô khan, việc tổ chức phiên tòa giả định dưới hình thức sân khấu hóa đã tạo nên sự hấp dẫn, hứng thú đối với mỗi học sinh. Từ đó, các em sẽ tiếp thu các nội dung, kiến thức về pháp luật một cách dễ dàng hơn. Sau khi kết thúc phiên tòa giả định, ban tổ chức đã tổ chức giao lưu với học sinh qua phần hỏi - đáp với nhiều câu hỏi liên quan đến các lỗi vi phạm khi tham gia giao thông cũng như các mức xử phạt, hậu quả khi vi phạm. Thông qua phiên tòa giả định, học sinh sẽ nâng cao được nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tránh những vi phạm tương tự như các nội dung mà phiên tòa giả định đã đề cập”.

Được trực tiếp theo dõi phiên tòa giả định, em Phùng Trung Dũng, học sinh lớp 10A6, cho biết: "Đây là sân chơi bổ ích đối với mỗi học sinh. Từ phiên tòa giả định này, chúng em được nâng cao nhận thức, hiểu rõ những hành vi vi phạm trong giao thông mà nhiều học sinh còn vướng phải như đi dàn hàng, không đeo quai mũ bảo hiểm... Đồng thời, biết thêm về những mức xử phạt khi vi phạm giao thông và hậu quả giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, bằng những kiến thức được học, em cũng tuyên truyền cho người thân, bạn bè về những kiến thức về pháp luật thiết thực và ý nghĩa".

Thời gian qua, những phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên luôn được cơ quan công an, viện kiểm sát Nhân dân, tòa án Nhân dân các cấp trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả. Từ việc xây dựng kịch bản dựa trên các tình tiết có thực trong cuộc sống, gắn với tâm lý lứa tuổi, đến việc xét hỏi, luận tội, tranh luận, nghị án, tuyên án... đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Có thể thấy, các phiên tòa đã gắn với tình hình thực tiễn của từng đơn vị để xây dựng được những nội dung phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của học sinh tại các trường học.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, vấn đề bạo lực học đường, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy... cũng được các trường đặc biệt quan tâm. Theo đó, nhiều trường học trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hiệu quả các phiên tòa giả định, như: Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật tổng hợp tỉnh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ngọc Lặc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về những lỗi vi phạm khi tham gia giao thông và hệ quả của việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ...

Việc tổ chức phiên tòa giả định tại các trường học là cách làm hiệu quả, dễ hiểu, dễ nhớ, mang lại hiệu quả giáo dục, răn đe đối với học sinh tại các trường. Từ đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn trong xã hội và các tệ nạn xâm nhập vào học đường, hình thành ý thức, thói quen “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” cho học sinh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu