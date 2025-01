Tuổi trẻ Mường Lát với công tác an sinh xã hội

Chương trình “Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân” tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã mang đến những bữa ăn sáng ý nghĩa cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đúng 3h30 sáng thứ 3 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng, không kể mưa nắng hay gió rét, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Huyện đoàn Mường Lát đã thức dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng. Mỗi người một việc - người ra chợ mua thực phẩm, người vo gạo, người băm thịt để đến 5h15 có thể hoàn thành nấu cháo và chuyển tới bệnh viện.

Đoàn viên, thanh niên Huyện đoàn Mường Lát phối hợp cùng Công an và Bệnh viện Đa khoa huyện thực hiện chương trình “Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân”.

Đến 6h30, những hộp cháo nóng hổi đã được các ĐVTN phát tới tận tay các bệnh nhân. Đặc biệt, với những bệnh nhi nhỏ tuổi, bệnh nhân nặng hay những người thân không thể xuống nhận, các tình nguyện viên còn trực tiếp mang từng suất cháo, sữa, bánh mì đến tận giường bệnh. Họ không chỉ trao thức ăn mà còn thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần để người bệnh yên tâm điều trị.

Chương trình có ý nghĩa đặc biệt bởi đa số bệnh nhân là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Chị Hàng Thị Hoa, ở bản Tung, xã Trung Lý xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng phải đi làm nương, con cái lại đang còn nhỏ, sáng nay nhận được suất cháo thịt thơm ngon của các đoàn viên và các nhà hảo tâm đưa đến tận giường bệnh, tôi rất cảm động. Những việc làm ý nghĩa của các ĐVTN đã giúp những bệnh nhân còn nhiều khó khăn như chúng tôi thêm ấm lòng”.

“Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân” là một trong những hoạt động ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội của huyện Mường Lát. Bí thư Huyện đoàn Mường Lát, Lâu Văn Phía chia sẻ, chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp của nhiều đơn vị: Huyện đoàn Mường Lát, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, Công an huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát. Các đơn vị đã cùng kêu gọi sự ủng hộ từ các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm và Nhân dân để tổ chức nấu cháo và phát bánh mì, sữa cho bệnh nhân. Mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng những suất ăn này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các ĐVTN huyện Mường Lát.

Trong năm qua, công tác an sinh xã hội của các cấp bộ đoàn huyện Mường Lát còn được thể hiện thông qua Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” do Huyện đoàn Mường Lát, CLB thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc và Đoàn khối Ngân hàng TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Dự án đã hỗ trợ bữa ăn trưa cho 831 học sinh tại 15 điểm trường, xây dựng mới 4 bếp ăn và 3 sân chơi cho thanh, thiếu nhi tại các xã Mường Chanh, Quang Chiểu và thị trấn Mường Lát. Ngoài ra, dự án còn trao 300 bộ sách vở, đồ dùng học tập, xây dựng 2 phòng học tại điểm trường mầm non bản Cơm, xã Pù Nhi và trao tặng 1.928 suất quà cho thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện. Tổng giá trị cho các hoạt động an sinh xã hội được ước tính trên 900 triệu đồng, trong đó có cả việc duy trì thường xuyên chương trình “Bữa sáng biên giới, ấm lòng bệnh nhân” tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát.

Song song với công tác an sinh xã hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy vai trò xung kích, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; trong đó tập trung vào các hoạt động dọn vệ sinh môi trường (VSMT), XDNTM... Tính riêng năm 2024, toàn huyện đã tổ chức được 39 hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút trên 3.500 lượt ĐVTN tham gia. Triển khai 21 phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM” với 5 công trình XDNTM, như: Đoàn xã Mường Chanh trồng mới 1km cây cảnh, dọn VSMT tại bản Lách; đoàn xã Trung Lý thực hiện 1 công trình sân chơi cho thanh, thiếu nhi tại bản Khằm I, tu sửa đường nội bản tại bản Lìn, phối hợp với trạm y tế xã tổ chức thực hiện công trình vườn thuốc nam; Đoàn xã Pù Nhi huy động dọn VSMT, sơn sửa lại điểm Trường Mầm non bản Cơm; Đoàn xã Nhi Sơn tham gia XDNTM tại bản Pá Hộc; đoàn xã Quang Chiểu kết nối, huy động và trao 50 suất quà, 24 tấn xi măng hỗ trợ cho 39 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn XDNTM, hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, sơ tán do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra với tổng trị giá trên 150 triệu đồng.

Các cấp bộ đoàn trong huyện cũng đã chủ động, sáng tạo tổ chức có hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm, tình nguyện quy mô lớn trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tinh thần tham gia của các ĐVTN, như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”...

Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn của huyện Mường Lát tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội. Huyện đoàn Mường Lát duy trì thường xuyên các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình neo đơn, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Qua những hoạt động này, thế hệ trẻ của huyện đã và đang xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đông