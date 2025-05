Tuần tra song phương thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) triển khai có hiệu quả công tác tuần tra song phương, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với Đại đội 216 (Lào) tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc 349 đến cột mốc 350.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7km đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn sát sao, bảo đảm an ninh trật tự nơi biên giới. Trong điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường, đường hành quân quanh co, dốc đứng và trơn trượt khó khăn giữa rừng sâu, nhưng lực lượng tuần tra của hai bên đã thể hiện quyết tâm cao. Trong các đợt tuần tra, lực lượng tuần tra của 2 đơn vị đã tiến hành tuần tra, kiểm tra tại các đường mòn qua lại biên giới, phát quang đường biên, kiểm tra dấu hiệu cột mốc, đồng thời thực hiện các nghi thức, thủ tục theo quy định trong tuần tra song phương như: chào cột mốc, kiểm tra và vệ sinh, phát quang cột mốc... Cũng trong đợt tuần tra, Đồn Biên phòng Yên Khương và Đại đội Biên phòng của Lào đã tổ chức trao đổi thông tin, tình hình, thống nhất nội dung các hoạt động kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vi phạm pháp luật. Sau mỗi đợt tuần tra song phương, hai bên đều tổ chức họp rút kinh nghiệm, trao đổi một số nội dung tình hình có liên quan, ký biên bản và thống nhất cho những lần tuần tra tiếp theo.

Trung tá Nguyễn Trọng Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương – người vừa trở về từ đợt tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc 349 đến 350 cho biết: "Đây là hoạt động được đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng nước bạn nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến; phối hợp bảo vệ đường biên giới chung, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Hoạt động tuần tra song phương cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa các đơn vị nói riêng".

Tỉnh Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, lực lượng biên phòng tuyến núi đã tăng cường hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thường xuyên chủ động gặp gỡ, trao đổi tình hình, duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; xây dựng tình cảm gắn bó mật thiết cũng như tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã duy trì hội đàm định kỳ với Ban Chỉ huy an ninh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn 2 lần/năm; giao ban cấp chuyên viên với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Hủa Phăn 1 lần/năm. Chỉ đạo các đồn biên phòng giao ban định kỳ 3 tháng/lần và trao đổi đột xuất với các đại đội biên phòng, ban chỉ huy quân sự và công an các huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ. Phối hợp thực hiện tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào khu vực biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn với 88 vị trí/92 cột mốc và 9 vị trí/13 cọc dấu.

Bên cạnh đó, tham mưu và trực tiếp hỗ trợ cho bạn khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; tổ chức các hoạt động thăm, hỏi giao lưu góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng bảo vệ biên giới của BĐBP tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đồng thời, duy trì giao lưu kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng với 3 đại đội biên phòng tỉnh Hủa Phăn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì kết nghĩa 17 cặp bản - bản biên giới. BĐBP tỉnh cũng tích cực phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào tham gia củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản; phát huy vai trò quân y các đồn, trạm và các cơ sở y tế địa phương khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho cán bộ, Nhân dân biên giới.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Thời gian qua, hoạt động tuần tra song phương, tuần tra liên hợp là một trong rất nhiều điểm sáng của công tác đối ngoại biên phòng đang được triển khai hiệu quả. Tại mỗi đồn, trạm biên phòng, căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác đối ngoại biên phòng đã được triển khai rất sáng tạo, trên tinh thần chung là tăng cường đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; giúp lực lượng quản lý biên giới của mỗi nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời tạo môi trường thông thoáng, phục vụ cho các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội".

Bài và ảnh: Hoàng Lan