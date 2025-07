Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tại Thanh Hóa

Chiều 7/7, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, nắm tình hình tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Hồi Xuân sau một tuần đi vào hoạt động.

Cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc đón Tư lệnh Quân khu và đoàn kiểm tra.

Tham gia cùng đoàn có Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan Quân khu.

Đoàn công tác kiểm tra khu tăng gia tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc.

Qua kiểm tra, nắm tình hình cho thấy, sau một tuần thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 và khu vực 4 đã nhanh chóng ổn định biên chế, tổ chức; đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt; củng cố hệ thống văn kiện, sổ sách, biển bảng, trang thiết bị; sắp xếp quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác kiểm tra tại Ban Chỉ huy Phòng thủ 4 - Hồi Xuân.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu ghi nhận sự cố gắng của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ nhân viên hai đơn vị; đồng thời yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp trên để hoàn thiện, bổ sung một số văn kiện, sổ sách, mẫu biểu theo đúng quy định; nắm và quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực củng cố, xây dựng doanh trại chính quy; tăng cường công tác quản lý kỷ luật, an toàn quân đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng, khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ những ngày đầu được thành lập.

Nguyễn Thanh Hải - Thu Phương (CTV)