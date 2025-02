Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến việc giảm tiền thuê đất năm 2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 12/2/2025 về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024 như nội dung trình của Bộ Tài chính tại Tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ số 405/TTr-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xin ý kiến việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024.

Giúp các tổ chức, cá nhân sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh

Trong thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020, 2021, 2022 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và quyết định giảm tiền thuê đất năm 2023 để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm theo các quyết định của Thủ tướng chính phủ trong năm 2020 là 2.890 tỷ đồng; các năm 2021, 2022, 2023 trung bình là 3.734 tỷ đồng/năm đã góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2024, theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm tiếp tục gặp nhiều rủi ro. Bên cạnh đó là tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đã tăng lên theo thời gian và còn tiếp tục tăng hơn nữa do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng gây bất ổn xã hội... Đặc biệt, cơn bão Yagi đổ bộ trực tiếp vào 1 số tỉnh miền Bắc đã gây thiệt hại rất nặng nề cho các tổ chức, cá nhân tại các địa phương có bão đi qua.

Trước thực trạng này, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; đồng thời để kịp thời hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi Bão số 3 Yagi, dự phòng các kịch bản về thiên tai có thể ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên cả nước; Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024 sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

