Triệu Sơn triển khai một số nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự sau khi giải thể Công an cấp huyện

Chiều 10/3, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn sau khi sắp xếp theo Đề án số 25 ngày 1/1/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Trên địa bàn huyện hiện có tổng số 240 chiến sĩ công an, trong đó 179 chiến sĩ cũ, 61 chiến sĩ mới tiếp nhận theo Đề án số 25. Cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ công an các xã, thị trấn sau khi thực hiện việc sắp xếp đã được UBND các xã, thị trấn bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi và sinh hoạt.

Toàn cảnh hội nghị.

Công an xã thực hiện xong việc tiếp nhận nhiệm vụ mới, triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức mới, đồng bộ kể từ ngày 1/3/2025, đảm bảo không bị gián đoạn, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Trên địa bàn các xã, thị trấn sau khi bố trí sắp xếp, lực lượng công an đã làm tốt công tác quản lý cư trú, hoạt động của cá nhân, tổ chức nước ngoài, an ninh trật tự...

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện sau khi hoàn thành việc tổ chức bộ máy 2 cấp tỉnh và xã, không tổ chức công an cấp huyện; triển khai một số nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự sau khi giải thể Công an cấp huyện.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Nguyễn Thành Luân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Nguyễn Thành Luân yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác. Đồng thời, thường xuyên theo dõi đôn đốc tạo điều kiện để lực lượng công an bám sát địa bàn; duy trì phối hợp với các phòng, ban ngành, đơn vị. Hàng tuần vào thứ 6, phải có báo cáo về tình hình trật tự an ninh trên địa bàn của xã, thị trấn cho huyện.

Lê Anh (CTV)