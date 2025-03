Giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua Công an thị trấn Cành Nàng (Bá Thước), luôn chủ động nắm chắc địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an thị trấn Cành Nàng theo dõi hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn.

Trung tá Trịnh Văn Khoa, Trưởng Công an thị trấn Cành Nàng, cho biết: Thị trấn Cành Nàng sau khi sáp nhập với xã Tân Lập và Lâm Xa theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, toàn thị trấn có 2.558 hộ, với 10.291 nhân khẩu, với 22 khu phố. Để đảm bảo ANTT, an toàn xã hội (ATXH), công an thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các nghị quyết, kế hoạch, phương án các giải pháp đảm bảo ANTT. Phối hợp với ban quản lý các khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản; tội phạm cố ý gây thương tích, giết người; rà soát các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng cộm cán, thanh thiếu niên hư hỏng có nguy cơ tiềm ẩn tội cố ý gây thương tích để tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục; vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Ngoài ra, lực lượng công an thị trấn còn tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội facebook, zalo, đồng thời tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua đường dây nóng. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên thực hiện công tác tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trên địa bàn không để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình, như: mô hình “Camera giám sát ANTT”; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và 1 mô hình điểm chữa cháy cộng đồng; “Công đoàn, hội đoàn công giáo tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cổng trường an toàn giao thông về ANTT”; “Khu phố tự quản phòng, chống ma túy tại khu phố Nú, thị trấn Cành Nàng”; “Giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng”. Năm 2024, đơn vị đã tham mưu cho ban chỉ đạo an ninh thị trấn Cành Nàng thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT thị trấn Cành Nàng, với 22 tổ, 66 thành viên tham gia; ra mắt mô hình “Giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng”...

Phố 1 Lâm Xa là điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và mô hình “Phố bình yên về ANTT, không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội”. Ông Nguyễn Văn Hội, bí thư chi bộ, trưởng phố, chia sẻ: Khu phố có 132 hộ, 529 nhân khẩu. Với sự hỗ trợ của công an thị trấn, khu phố đã thành lập 3 nhóm liên gia tự quản, 1 tổ an ninh Nhân dân, 1 tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ lực lượng chức năng giữ vững ANTT trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều năm qua, khu phố không có tệ nạn xã hội.

Do chủ động làm tốt công tác tham mưu, công tác nghiệp vụ nên tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn thị trấn Cành Nàng luôn đảm bảo, số lượng vụ án giảm dần theo từng năm. Năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, Công an thị trấn Cành Nàng đã phát hiện, xử lý 10 vụ việc, với 18 đối tượng. Từ những việc làm của Công an thị trấn Cành Nàng đã góp phần đảm bảo ANTT, ATXH, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Khắc Công