Xây dựng Công an phường Tào Xuyên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và trật tự đô thị

Năm 2024, Công an phường Tào Xuyên là một trong 10 đơn vị công an cấp phường của TP Thanh Hóa được lựa chọn xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị. Sau một năm triển khai, với sự cố gắng, nỗ lực của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, mục tiêu xây dựng Công an phường Tào Xuyên điển hình, kiểu mẫu đã và đang trở thành hiện thực.

Công an phường Tào Xuyên quyết tâm xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu.

Nằm ở phía Bắc TP Thanh Hóa, phường Tào Xuyên có diện tích rộng gần 6 km, dân số hơn 12 nghìn người. Trên địa bàn phường có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đứng chân, trong đó có khu công nghiệp Hoàng Long với hơn 30 nghìn công nhân; 92 doanh nghiệp và gần 700 hộ kinh doanh cá thể. Đây là những điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Xác định xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Công an phường, nên ngay sau khi được lựa chọn, Công an phường Tào Xuyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát và rà soát, đối chiếu các tiêu chí, đồng thời đánh giá lại thực trạng tình hình, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Trung tá Lê Trung Dũng, Trưởng Công an phường Tào Xuyên cho biết: "Căn cứ vào 7 nhóm, 20 tiêu chí về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu mà Bộ Công an ban hành, chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch phân công Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Công an phường cũng đã phân công đến từng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đảng viên trong Công an phường. Đến thời điểm hiện tại, Công an phường Tào Xuyên đã đạt 20/20 tiêu chí Công an phường điển hình kiểu mẫu".

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường hướng dẫn các thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân.

Xác định yếu tố con người là then chốt, quyết định trong xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu, Công an phường Tào Xuyên đã luôn được củng cố, kiện toàn về quân số theo hướng vừa nâng cao trình độ nghiệp vụ, vừa chuẩn hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc phục vụ Nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phục vụ công tác cũng được trang cấp đầy đủ, có phòng tiếp công dân khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, Công an phường đã thường xuyên bám sát địa bàn, vừa gần gũi gắn bó với Nhân dân, vừa chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai nhiều chủ trương giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, trong những năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ông Lương Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Tào Xuyên cho biết: Qua tổ chức thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và trật tự đô thị, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường có chuyển biến rõ nét. Trong năm 2024 xảy ra 10 vụ việc, giảm 58% so với cùng kỳ, đặc biệt tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội giảm sâu 75%. Công an phường đã được kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, phát huy tốt vai trò của lực lượng Công an trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường phát triển.

Công an phường Tào Xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân làm nhiều việc tốt về an ninh, trật tự.

Cùng với những chuyển biến tích cực về công tác bảo đảm ANTT, Công an phường Tào Xuyên luôn chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an phường thân thiện, kỷ cương, vì Nhân dân phục vụ; trong công việc luôn tận tâm, tận tụy trách nhiệm, biết lắng nghe, biết chia sẻ, động viên và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề mà Nhân dân đang băn khoăn, lo lắng.

Ông Nguyễn Danh Long, Bí thư Chi bộ phố Phượng Đình 1 chia sẻ: "Trong năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, tình hình ANTT của khu phố chúng tôi rất ổn định, không có việc gì nổi cộm. Công an phường tiếp xúc với dân rất thân thiện, và gần gũi. Có những việc phát sinh, các đồng chí đều có mặt kịp thời cùng với tổ an ninh khu phố giải quyết thấu tình đạt lý, người dân rất yên tâm và tin tưởng".

Với sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an và sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, đến nay tình hình ANTT trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, không xảy ra trọng án, địa bàn trong sạch không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự. 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định. Tỷ lệ khám phá án đạt 100%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những bước phát triển sâu rộng và bền vững, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Với những kết quả đạt được, càng khẳng định việc xây dựng Công an phường Tào Xuyên điển hình, kiểu mẫu đã góp phần tạo “luồng gió mới” trong công tác bảo đảm ANTT. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mai Hà (CTV)