Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Vĩnh Hòa

Xác định XDNTM là nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, vì vậy sau khi về đích NTM năm 2018, xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc) tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí và hướng đến XDNTM nâng cao.

Giao thông nông thôn được đầu tư khang trang giúp người dân đi lại thuận tiện.

Để hoàn thiện 19 tiêu chí, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về xây dựng xã NTM nâng cao; kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chỉ đạo UBND xã kiện toàn ban quản lý và ban phát triển thôn tại các thôn. Đồng thời, xã xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện.

Xuyên suốt quá trình XDNTM, NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Hòa luôn quán triệt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Chính vì thế đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khơi dậy nội lực và phát huy được tinh thần đồng lòng của người dân cùng tham gia vào XDNTM.

Từ một vùng đất thuần nông, với hạ tầng kinh tế - xã hội còn khó khăn, Vĩnh Hòa đã chuyển mình mạnh mẽ với nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, như mô hình “lúa - cá - sen” trên diện tích 25ha; mô hình trồng chuối ngự Hải Dương được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu; mô hình trồng dưa lê, dưa hấu, bí xanh, bí đỏ, ớt xuất khẩu. Ngoài ra, xã cũng quy hoạch 42ha để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Sản phẩm lúa gạo TBR 225 và nem nướng Phương Bưởi đạt chất lượng OCOP 3 sao và đã được bán trên sàn giao dịch điện tử. Cùng với đó, xã cũng khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, hiện có 35 trang trại và gia trại, trong đó có 8 trang trại chăn nuôi được công nhận theo Thông tư số 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mô hình “câu cá giải trí kết hợp ẩm thực và trồng cây ăn quả” cũng đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Song song với các giải pháp phát triển nông nghiệp, xã Vĩnh Hòa khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ. Trên địa bàn xã có 1 cụm công nghiệp 35ha với 4 công ty hoạt động và làng nghề đan đèn lồng xuất khẩu đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, với thu nhập trung bình từ 6 đến 9 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực sản xuất, kinh tế, xã Vĩnh Hòa đã có nhiều khởi sắc, năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,56 triệu đồng. Đời sống của người dân có sự thay đổi tích cực, nhờ đó đã tạo được lòng tin, sự đồng lòng chung sức của Nhân dân trong XDNTM nâng cao, diện mạo nông thôn Vĩnh Hòa đã thay đổi rõ rệt. Những con đường bê tông sạch đẹp, thông thoáng, những ngôi nhà khang trang, tường rào trang trí nổi bật; đường giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa, mở rộng thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của người dân. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, bao gồm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và các nhà văn hóa thôn khang trang, đầy đủ trang thiết bị phục vụ hội họp và sinh hoạt cộng đồng. Công tác giáo dục được quan tâm, với cơ sở vật chất các trường học được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Hiện nay, 3/3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường mầm non đạt cơ sở vật chất mức độ 2, trường tiểu học và THCS đạt cơ sở vật chất mức độ 1. Chất lượng giáo dục toàn diện và học sinh giỏi được nâng cao. Công tác y tế cũng được chú trọng, với đội ngũ y, bác sĩ tại trạm y tế xã đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,34%, số người dân được lập hồ sơ sức khỏe quản lý tại trạm y tế đạt 92,96%.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển mạnh mẽ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã mang lại những thay đổi tích cực, hàng năm, hơn 95% gia đình trong xã được công nhận gia đình văn hóa, 8/8 thôn đều duy trì danh hiệu thôn văn hóa.

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội luôn được quan tâm, nhận được sự chung tay của doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân trong và ngoài xã; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn NTM giảm còn 0,23%. Công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện toàn diện, xây dựng chính quyền vững mạnh và cải cách thủ tục hành chính cũng được chú trọng, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc.

Trên hành trình XDNTM nâng cao, chính quyền xã đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ tích cực của người dân. Giai đoạn 2019-2024, Nhân dân xã Vĩnh Hòa đã tham gia đóng góp hơn 25 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động XDNTM nâng cao, nhiều người đã không ngần ngại hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường, xây dựng các công trình công cộng. Điển hình, tại thôn Pháp Ngỡ có gần 200 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất thổ cư để mở rộng đoạn đường rộng từ 3m lên 8m; người dân trong thôn còn góp công, góp của xây mới 1.500m tường rào. Tại các thôn khác cũng đã hiến được hơn 5.000m2 để mở rộng các tuyến đường liên thôn và nội thôn từ 6m đến 8m.

XDNTM đã đưa xã Vĩnh Hòa đổi thay từng ngày. Sự đổi thay không chỉ ở những con đường làng nhỏ hẹp được mở rộng qua từng năm, ở những ngôi nhà cấp 4 được thay thế bởi nhà cao tầng kiên cố, khang trang, mà sự đổi thay còn đến từ trong tư duy, suy nghĩ dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo xã đến người dân. Đến nay, xã Vĩnh Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao và đang trình hồ sơ lên hội đồng thẩm định cấp tỉnh xét, đề nghị công nhận.

Ông Nguyễn Văn Truy, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa, chia sẻ, hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao là điều rất đáng mừng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã. Xác định, XDNTM là hành trình, không có điểm kết thúc, chính vì vậy, thời gian tới xã tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là chú trọng đến các giải pháp phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông và công trình văn hóa phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, hướng tới mục tiêu NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Tô Hà