Trẻ mắc hội chứng Tic do xem nhiều tivi, điện thoại

Để rảnh tay làm việc, nhiều bậc phụ huynh đã cho con xem tivi, điện thoại, chơi ipad một cách tự do thoải mái. Chính việc này đã tạo ra một thói quen xấu và đẩy trẻ vào việc “nghiện” các thiết bị điện tử trên, gây ra những rối loạn về tâm lý, sức khỏe.

Bác sĩ CKI Trần Thị Minh Anh, Phó trưởng Khoa Thần kinh - Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân nghi mắc hội chứng Tic.

Đưa con gái 5 tuổi đến khám tại Khoa Thần kinh - Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chị Đậu Thị Nga, ở phường Hạc Thành cho biết, chồng công tác xa nên ở nhà chỉ có ba mẹ con. Hết giờ hành chính, chị đón các con về rồi bật tivi, điện thoại cho con xem, bản thân đi nấu cơm. Thậm chí, chị còn dùng điện thoại, tivi để dỗ dành con trai thứ 2 ăn. Gần đây, chị thấy con gái lớn bị nháy, giật một bên mắt không tự chủ, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm với các nhân vật trên Tiktok. Ban đầu chị nghĩ chỉ là hành động thoáng qua của trẻ nhỏ, nhưng các biểu hiện ngày càng dày đặc, chị nghỉ làm đưa con đi khám. Kết quả con chị đã mắc hội chứng Tic. Tại đây, chị đã được bác sĩ giải thích rõ, kê thuốc, cho về nhà điều trị.

Thời gian gần đây, Khoa Thần kinh - Tâm bệnh tiếp nhận nhiều trẻ đến khám và điều trị với các biểu hiện như: nháy mắt, chun mũi, nhún vai, nhăn trán, lắc đầu, giật cơ hàm hay tặc lưỡi, thở dài, ho, lẩm bẩm, hắng giọng, la hét do mắc phải hội chứng Tic. Qua khảo sát, hầu hết những trẻ mắc hội chứng này đều có thời gian xem tivi, sử dụng điện thoại nhiều. Theo bác sĩ CKI Trần Thị Minh Anh, Phó trưởng Khoa Thần kinh - Tâm bệnh, hội chứng Tic là cử động bất thường của các cơ, lặp đi lặp lại không kiểm soát được. Nếu xảy ra ở các cơ vận động thì được gọi là Tic vận động, biểu hiện, như nháy mắt, chun mũi, nhún vai, lắc đầu, giật cơ hàm, tự vỗ vào người, tự cắn, nhảy nhót, giậm chân, xoay tròn. Xảy ra ở các cơ hô hấp thì gọi là Tic âm thanh, biểu hiện như thở dài, ho, lẩm bẩm, tặc lưỡi, hắng giọng, la hét, nói các từ hoặc các câu lặp đi lặp lại và không phù hợp với bối cảnh. Thường, trẻ mắc Tic chỉ được phụ huynh cho đi khám khi phát hiện trẻ mắc Tic ở mắt và ảnh hưởng đến việc học tập.

Rất khó để xác định rõ trẻ mắc Tic là do nguyên nhân cụ thể nào nhưng tựu chung lại là do cả 2 yếu tố: gen di truyền và môi trường sống. Yếu tố môi trường sống có thể là do rối loạn chất, căng thẳng và bạo lực gia đình; ảnh hưởng của việc xem tivi, điện thoại, ipad, hoặc chơi các trò chơi điện tử quá nhiều. Việc xem tivi, điện thoại, ipad, hoặc chơi các trò chơi điện tử quá nhiều sẽ khiến trẻ bị kích thích, căng thẳng khiến Tic xuất hiện, gia tăng, kéo dài.

Bệnh Tic thường gặp ở trẻ dưới 18 tuổi, trầm trọng ở tuổi 11 - 12. Tần suất, cường độ và thời gian mắc Tic ở mỗi đứa trẻ là khác nhau. Có khoảng 65% trẻ mắc Tic sẽ tự khỏi sau 1 năm, đặc biệt khi bước vào giai đoạn dậy thì. Tuy nhiên, có khoảng 35% trẻ mắc Tic là cần phải điều trị. “Thực tế rối loạn Tic không quá đáng lo. Đáng lo hơn là những bệnh thường đi kèm với Tic, các chứng rối loạn tâm thần đồng diễn như tăng động, giảm chú ý, rối loạn cưỡng bức, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn hoạt động. Việc điều trị các rối loạn tâm thần có liên quan đến rối loạn do “nghiện” internet là rất khó khăn. Trong đó, liệu pháp sử dụng thuốc không chiếm ưu thế. Liệu pháp tâm lý, thay đổi thói quen, tách biệt trẻ khỏi môi trường internet, giảm áp lực học hành cho trẻ, giảm sự căng thẳng trong gia đình mới là chính yếu” - bác sĩ CKI Trần Thị Minh Anh khẳng định.

Khi bị các rối loạn về ngôn ngữ và tâm lý thì việc học tập sẽ kém hẳn, áp lực học đường khiến trẻ tự ti, không muốn đến trường. Đồng thời, trẻ cũng thiếu hoạt bát, kém giao tiếp, gặp khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ xã hội, xử lý các tình huống. Tất cả các yếu tố này sẽ trở thành di chứng tâm lý khiến trẻ khó khăn trong phát triển bản thân. Ngoài ra, việc trẻ sử dụng tivi, điện thoại, ipad kết nối internet quá nhiều cũng gây ra nhiều tổn thương rất khó hồi phục, ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Tổn thương vĩnh viễn hoặc khó điều trị các bệnh lý liên quan đến mắt; đau cổ, thoái hóa cột sống cổ; hội chứng co cứng cơ cột sống cổ, tăng tỷ lệ gù, vẹo cột sống; tổn thương khớp ngón cái; tăng nguy cơ nhiễm bệnh do cơ thể suy nhược và lây nhiễm vi rút trên điện thoại và máy tính; bức xạ điện thoại di động có thể làm giảm số lượng tinh trùng làm vô sinh ở nam giới; rối loạn giấc ngủ, đau đầu kéo dài, trầm cảm.

Để khắc phục tình trạng này, cách đơn giản nhất là phụ huynh phải khéo léo giúp trẻ rời xa tivi, điện thoại. Nếu trẻ đã nghiện điện thoại, mỗi ngày chơi nhiều giờ, khóc la, tỏ ra hung bạo khi bị lấy mất thiết bị thì phụ huynh nên giảm từ từ. Bác sĩ CKI Trần Thị Minh Anh nói: “Các bậc cha mẹ không nhất thiết phải ép trẻ tránh xa điện thoại hoàn toàn nhưng hạn chế càng nhiều càng tốt. Nếu trước đây, mỗi ngày bé chơi điện thoại suốt 2 giờ, phụ huynh giảm dần xuống còn một giờ và tiếp tục giảm nhiều hơn nữa. Cho trẻ đến trường sớm và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để trẻ tương tác và hòa nhập. Nếu duy trì thói quen này, tình trạng máy giật mắt, cơ hàm của bé sẽ từ từ giảm và hết hoàn toàn”.

Tuy nhiên nữ bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu phụ huynh đã điều chỉnh và cân bằng thời gian dùng smartphone của trẻ nhưng tình trạng nháy mắt, giật cơ hàm không thuyên giảm, kéo dài hoặc nặng thêm, nên đưa trẻ đến các bệnh viện chuyên khoa nhi để được thăm khám tình trạng bệnh. Hiệu quả điều trị cho trẻ bị rối loạn tâm lý phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm các rối loạn của trẻ để can thiệp.

Bài và ảnh: Tăng Thúy