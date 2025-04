TP Thanh Hóa nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, gắn với xây dựng công dân đô thị có lối sống văn minh và tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thời gian qua, TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường tại Trường THCS Điện Biên.

Bám sát Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, những năm qua, TP Thanh Hóa luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nhiệm vụ PBGDPL. Theo đó, thành phố chỉ đạo các phường, xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL của thành phố có 605 người, đảm bảo cơ cấu và tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố có 54 thành viên; có 41 báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và 510 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, phường. Từ chỗ được chọn lựa kỹ càng nên đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL của thành phố là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng và nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL còn là những người có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và bề dày kinh nghiệm thực tiễn, nhất là khả năng chuyển tải kiến thức pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật được nâng lên đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL của thành phố trong thời gian qua.

Để các luật được ban hành thấm sâu vào đời sống, hằng năm, TP Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các phường, xã, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong mọi người dân thành phố.

Với phương châm “toàn diện, rộng khắp”, các phường, xã, cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hình thức PBGDPL bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và từng nhóm đối tượng, như qua các hội nghị trực tiếp, chuyên đề và cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, hoạt động trợ giúp pháp lý, cấp phát tài liệu, tờ rơi pháp luật. Đó còn là tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức cổ động trực quan, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, chương trình giáo dục pháp luật trong các trường học và cơ sở giáo dục, tủ sách pháp luật ở phường, xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Trong năm 2024, thành phố đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới cho hàng nghìn lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chính trị. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung chủ yếu vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước có hiệu lực thi hành năm 2023 và 2024, như: Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Đấu giá sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Giao dịch điện tử, việc thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia VneID; Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội...

Mặt khác, thành phố cũng tăng cường PBGDPL thông qua việc biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật. Năm 2024, thành phố đã in và cấp phát 31.000 tài liệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam; phát 6.030 tờ rơi, tờ gấp pháp luật tìm hiểu về hòa giải ở cơ sở và nội dung tiếp cận pháp luật năm 2024 đến cán bộ, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Thông qua các hình thức PBGDPL trên, mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được truyền tải một cách sinh động tới cán bộ, đảng viên và mọi người dân. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân.

Hướng tới xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật cho đội ngũ giáo viên và học sinh, TP Thanh Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp đưa công tác PBGDPL trong hệ thống trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Bên cạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, các trường học đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), công an phường, xã và Thành đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động PBGDPL. Nổi bật là các trường chủ động cập nhật các văn bản liên quan đến giáo dục pháp luật để tích hợp lồng ghép nội dung vào một số môn học. Đồng thời, lồng ghép PBGDPL về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường vào các buổi sinh hoạt dưới cờ; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh; cấp phát tài liệu “Em học và thực hành kỹ năng an toàn giao thông”. Ngoài ra, các nhà trường còn duy trì các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của các em học sinh. Được PBGDPL, đội ngũ giáo viên và học sinh của thành phố đã nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Song song với đó, TP Thanh Hóa đặc biệt coi trọng việc PBGDPL cho đối tượng đặc thù trên địa bàn. Hình thức PBGDPL cho đối tượng đặc thù cũng được các phường, xã, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Từ tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn, tuyên truyền trực tiếp cho đến phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể, công an các phường, xã đã phối hợp với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi PBGDPL cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Điều này góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống nhanh chóng và thấm sâu trong các tầng lớp Nhân dân.

Công tác PBGDPL của TP Thanh Hóa được triển khai đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đó không chỉ là chất lượng hoạt động tuyên truyền, PBGDPL ở các phường, xã, cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, mà nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân thành phố ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là yếu tố góp phần tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật ở trên địa bàn, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của TP Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ.

Bài và ảnh: Trần Thanh