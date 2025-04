TP Sầm Sơn: Tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự đô thị, dịch vụ du lịch, vệ sinh môi trường

Theo kế hoạch, Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 26/4/2025 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Trọng tâm của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng” và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Với việc không còn tổ chức Công an cấp huyện, bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm tốt nhất tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.