Sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự hè du lịch Sầm Sơn 2025

Theo kế hoạch, Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 26/4/2025 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Trọng tâm của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng” và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Với việc không còn tổ chức Công an cấp huyện, bám sát sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm tốt nhất tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an phường Trung Sơn khảo sát, đánh giá xây dựng phương án bảo đảm ANTT khai mạc lễ hội du lịch biển tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Với vị trí là địa bàn trung tâm của thành phố, Công an phường Bắc Sơn đã sớm xây dựng phương án, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc trong công tác bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển 2025. Trong đó, Công an phường đã tham mưu Chủ tịch UBND phường thành lập Đội Quản lý trật tự du lịch số 3 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường làm Đội trưởng; đồng thời tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... chào mừng Lễ hội du lịch biển; thành lập các tổ tuyên truyền vận động giải toả, xoá các tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông...

Hiện nay, trên địa bàn phường Bắc Sơn có 2.350 hộ, 9.600 nhân khẩu, hơn 200 cở sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, Công an phường Bắc Sơn đã phân công cán bộ kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn, tổ chức cho các cở sở ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đồng thời, kết hợp thực hiện các công tác khác như: Tích hợp Sổ sức khoẻ điện tử cho người dân trên ứng dụng VneID, tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Đội liên ngành số 3 phường Bắc Sơn giải tỏa các khu vực lấn chiếm, gây mất mĩ quan đô thị.

Để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Công an phường Bắc Sơn cũng rà soát lại toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn, đánh giá lại chất lượng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, phức tạp, nhạy cảm về ANTT, các nút giao thông trọng điểm... từ đó có kế hoạch lắp đặt bổ sung, khắc phục, sửa chữa.

Còn tại phường Trung Sơn, là nơi tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2025, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm ANTT, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và của Thành ủy, UBND thành phố Sầm Sơn, Công an phường Trung Sơn đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để khảo sát, đánh giá xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo đảm ANTT; phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt triển khai lực lượng, biện pháp đảm bảo an ninh du lịch trên địa bàn. Trong đó, đã tham mưu UBND phường ban hành các kế hoạch, phương án, thành lập các lực lượng bảo đảm ANTT tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các khu vực trọng điểm như đường Hồ Xuân Hương, bãi biển, khu vực Quảng trường biển...; tập trung xử lý, ngăn chặn các hành vi ép giá, ép khách, bán hàng rong, cờ bạc trá hình, chèo kéo du khách...

Công an phường Bắc Sơn tham mưu cho UBND phường triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT.

Riêng lực lượng Công an phường đã chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn phường... Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, gây rối...; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động các hộ kinh doanh, nhà dân trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm có lắp đặt camera hướng camera ra ngoài đường, khu vực công cộng để góp phần phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Duy trì thường xuyên công tác tuần tra 282, tuần tra nhân dân và biên soạn, đăng tải các bải tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm để nhân dân biết, có biện pháp phòng ngừa...

Với sự triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp bảo đảm ANTT của lực lượng Công an, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị để thành phố Sầm Sơn tổ chức các hoạt động du lịch đã sẵn sàng, với mục tiêu đảm bảo tốt ANTT để Sầm Sơn thực sự là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với người dân và du khách.

