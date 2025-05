Tổng Liên đoàn Lao động hướng dẫn cụ thể việc giải thể một số tổ chức công đoàn

Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước thôi là đoàn viên công đoàn kể từ ngày công đoàn cơ sở giải thể, dự kiến trước 15/6.

Khối công đoàn Viên chức sẽ kết thúc hoạt động. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn số 4173/TLĐ-TOC về việc sắp xếp tổ chức công đoàn theo Kết luận số 157-KL/TW ngày 25/5/2025 của Bộ Chính trị.

Tại công văn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức công đoàn khi kết thúc hoạt động, không thành lập tổ chức công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách Nhà nước.

Cán bộ, công chức thôi làm công đoàn viên

Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn giải thể tổ chức, kết thúc hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước.

Đối với công đoàn doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước thì trước mắt chưa thực hiện sắp xếp, giải thể (có hướng dẫn sau).

Với công đoàn doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam thì chuyển nguyên trạng và giao cho công đoàn ngành trung ương và tương đương hoặc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc tiếp nhận, sau đó sẽ thực hiện sắp xếp sau.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ban chấp hành, ban thường vụ (nếu có), ủy ban kiểm tra (nếu có) công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước (áp dụng cho cả các công đoàn cơ quan, tổ chức do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước) cũng sẽ giải thể tổ chức, kết thúc hoạt động.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước thôi là đoàn viên công đoàn kể từ ngày công đoàn cơ sở giải thể.

Các công đoàn cơ sở (bao gồm cả công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam) không còn công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý, nếu thuộc ngành, địa phương nào thì chuyển giao về công đoàn ngành trung ương và tương đương hoặc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc để tiếp nhận, quản lý trực tiếp.

Những người lao động đang là đoàn viên công đoàn làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước tiếp tục là đoàn viên công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn về mô hình tổ chức và cách thức tập hợp cán bộ công đoàn chuyên trách tại các cơ quan công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp tổ chức trước ngày 15/6.

Vẫn giữ tổ chức công đoàn tại các đơn vị tự chủ tài chính

Trao đổi cụ thể về việc giải thể, kết thúc hoạt động của một số tổ chức công đoàn, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đối với đơn vị sự nghiệp không hưởng lương ngân sách hoặc hưởng một phần từ ngân sách trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định đây là đối tượng vẫn còn tổ chức công đoàn và vẫn hoạt động bình thường như công đoàn cơ sở trước đây.

Đối với khối y tế, các bệnh viện đều tự chủ nên công đoàn cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Hiện nay, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang giao Ban Tổ chức (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng các đề án để làm sao chuyển công đoàn cơ sở này về công đoàn ngành hoặc tương đương, hoặc địa phương để phù hợp với ngành nghề của đơn vị đó, cũng như của công đoàn đó. Thời điểm chuyển đổi mô hình chúng tôi đang phấn đấu trước ngày 15/6.

Đối với Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Công an, ông Phan Văn Anh cho hay Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã báo cáo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để xây dựng đề án theo hướng vẫn giữ Công đoàn Công an và Công đoàn Quốc phòng. Tuy nhiên, tên gọi sẽ có thay đổi. Công đoàn khối lực lượng vũ trang sẽ tập hợp các công đoàn cơ sở là các doanh nghiệp và các đơn vị tự chủ tài chính của công an và quốc phòng, chúng tôi đang xây dựng đề án để báo cáo Bộ Chính trị.

Theo ông Phan Văn Anh, đối với Công đoàn Giáo dục, Y tế, Công thương hoặc công đoàn ngành tới đây vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các đơn vị này sẽ phải rà soát lại, trong đó công đoàn cơ sở của khối hành chính và sự nghiệp hưởng lương 100% thì kết thúc hoạt động.

Ví dụ cụ thể, ông Phan Văn Anh hướng dẫn công đoàn Giáo dục Việt Nam hiện nay quản lý chủ yếu các trường đại học, cao đẳng thì các trường này là đơn vị sự nghiệp nhưng đều tự chủ chi thường xuyên hoặc chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự chủ một phần. Tương tự, đối với khối y tế, các bệnh viện đều tự chủ nên công đoàn cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động./.

