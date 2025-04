Tổng kết phong trào thi đua “LLVT tỉnh Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 31/3/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và “LLVT tỉnh Thanh Hóa chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025. Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, với nhiều cách làm hay, mô hình mới của LLVT tỉnh đã góp phần thiết thực trong tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; số công trình dự án được đầu tư nâng cấp vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vừa phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình trạng truyền đạo trái phép và di cư tự do của đồng bào Mông được kiềm chế; các tệ nạn xã hội, hủ tục giảm rõ rệt; mối đoàn kết giữa LLVT tỉnh với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng gắn bó, đồng thuận; phẩm chất Bộ đội cụ Hồ” được tỏa sáng, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế; đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ nông thôn, đặc biệt là các dự án vì người nghèo.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 02 tập thể là Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Ban CHQS huyện Quan Sơn; tặng Bằng khen cho 2 cá nhân cho Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Bùi Trung Điền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quan Sơn. Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và “ LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 – 2025.

Ngọc Lê (CTV)