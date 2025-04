Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh ở Thiệu Hóa

Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, ủy ban MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, hướng mạnh về cơ sở. Từ đó, đã huy động sức mạnh đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đường giao thông ở xã Thiệu Vũ được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua MTTQ huyện Thiệu Hóa và các tổ chức đoàn thể luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, MTTQ huyện đã cụ thể hóa các nội dung CVĐ gắn với nhiệm vụ trọng tâm đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, khuyến khích làm giàu chính đáng; tuyên truyền, vận động Nhân dân khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủy ban MTTQ các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, tạo nguồn lực để giúp đỡ hộ nghèo. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 huyện đã trao 26.440 suất quà trị giá gần 12 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 184-KH/HU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2024-2025, năm 2024 huyện vận động được 7.853 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng 56 căn nhà, với số tiền 4.260 triệu đồng; hỗ trợ 2 tỷ đồng cho 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” do Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa phát động, ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Kết quả, từ năm 2024 đến nay toàn huyện đã vận động 2.601 hộ dân hiến 30.101m2 đất, đóng góp 84.004 triệu đồng, 33.944 ngày công để xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng và chỉnh trang tường rào mẫu... Đến nay, toàn huyện đã có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Thiệu Hóa, thị trấn Hậu Hiền đạt chuẩn đô thị văn minh; 71 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; 3 thôn thông minh. Thiệu Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông, nạo vét cống rãnh, chỉnh trang khu dân cư, phát quang bụi rậm các tuyến đê. Phát động xây dựng các mô hình khu dân cư “Đoàn kết - sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” điểm tại xã Thiệu Lý, Thiệu Công; phát động ít nhất mỗi khu dân cư có từ 1 mô hình tự quản như: “Khu dân cư đoàn kết - sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường”, "Mô hình camera an ninh”, “Đường cờ Tổ quốc, đường cờ kiểu mẫu”... thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và Nhân dân tham gia.

Để CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả, MTTQ các cấp huyện Thiệu Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực XDNTM, đô thị văn minh. Xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Thanh Huê