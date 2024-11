Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cũng như một quan chức cấp cao của Hamas vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột xảy ra sau vụ tấn công Israel ngày 7/10/2023.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/Getty.

Trong một tuyên bố, Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại Hà Lan cho biết họ thấy “có căn cứ hợp lý” để tin rằng Netanyahu phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội ác chiến tranh bao gồm “bỏ đói như một phương thức chiến tranh” và “các tội ác chống lại loài người như giết người, đàn áp và các hành vi vô nhân đạo khác”.

Israel, giống như Hoa Kỳ, không phải là thành viên của ICC. Tuy nhiên, chính quyền Palestine tham gia tòa án với tư cách là Nhà nước Palestine bằng cách trở thành một bên tham gia Quy chế Rome, quy chế thành lập ICC. Bản thân tòa án không có cơ chế thực thi và phụ thuộc vào các quốc gia thành viên để thực hiện bắt giữ.

Tòa Hình sự Quốc tế cũng ban hành lệnh bắt giữ thành viên Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, còn được gọi là Mohammed Deif, người mà Israel cho là một trong những kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10. Israel cho biết đã tiêu diệt Mohammed Deif trong một cuộc không kích vào tháng 9 nhưng Hamas vẫn chưa xác nhận .

ICC cho biết họ thấy “có căn cứ hợp lý” để tin rằng Deif phải chịu trách nhiệm về "tội ác chống lại loài người, bao gồm giết người, diệt chủng, tra tấn, hiếp dâm và các hình thức bạo lực tình dục khác, cũng như các tội ác chiến tranh như giết người, đối xử tàn ác, tra tấn, bắt giữ con tin, xâm phạm nhân phẩm...".

Một số chính trị gia Israel đã lên án quyết định của Tòa Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Netanyahu và Gallant.

Tổng thống Isaac Herzog mô tả lệnh bắt giữ là “một ngày đen tối cho công lý. Một ngày đen tối cho nhân loại.”

Ông nói trong một tuyên bố trên X: "quyết định vô lý của ICC đã biến công lý toàn cầu thành trò cười. Nó chế giễu sự hy sinh của tất cả những người đấu tranh cho công lý".

Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu Itamar Ben Gvir đã lên án ICC là “chống Do Thái từ đầu đến cuối”, đồng thời nói thêm Israel nên đáp trả bằng cách “áp dụng chủ quyền” đối với Bờ Tây bị chiếm đóng và xây dựng các khu định cư của người Do Thái trên mọi lãnh thổ do Israel kiểm soát.

TD (Theo CNN)