Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn

Chiều 20/5, tại xã Nga Văn (Nga Sơn), Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đông đảo cử tri huyện Nga Sơn tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2025; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện gửi đến các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2025.

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh, cử tri huyện Nga Sơn bày tỏ phấn khởi với sự phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2025 và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự phát triển của tỉnh và huyện Nga Sơn.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc.

Trên tinh thần dân chủ, cử tri huyện Nga Sơn đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như: Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường; tăng cường lắp camera an ninh tại các khu phố để bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đặt trụ sở cơ quan hành chính mới sau sáp nhập bảo đảm phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc...

Cử tri huyện Nga Sơn ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Thịnh Văn Huyên, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Lê Hòa