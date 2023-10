Ferragamo Xuân Hè 2024: Sự tương tác giữa kiềm chế và tự do

Ở mùa Xuân Hè 2024 , Maximilian Davis khám phá và biến hóa các mã nguồn mà anh đã phát triển tại Ferragamo, thấm nhuần nét thẩm mỹ riêng biệt của anh một cách dễ dàng đồng thời vẽ nên mối quan hệ giữa sự cân bằng và áp lực.

Trong khi vẽ nên sự tương đồng giữa tinh thần ăn vận của người Italy và mã nguồn ăn mặc người Caribe, bộ sưu tập cũng tìm thấy cảm hứng trong hoàn cảnh tương phản của phong trào Arte Povera của Italy - vốn thường đặt chất liệu tự nhiên bên cạnh những yếu tố công nghiệp và nâng tầm cuộc sống thường nhật thông qua sự cân nhắc cẩn trọng.

Đối với mùa Xuân Hè 2024, vải lanh và cotton khiêm tốn được tiếp cận dưới sự tinh tế khắt khe, được kết dính trên satin cho áo choàng hoặc được xử lý để trông giống như da; các phụ kiện và chi tiết điêu khắc bằng gỗ được đánh bóng đến mức hoàn hảo; những phom dáng chuẩn xác được dựng lên trên nền chất liệu tự nhiên.

Bộ sưu tập cho thấy sự tương tác giữa sự kiềm chế và tự do: sự buông thõng hờ hững được thể hiện qua kết cấu sờn rách của đồ may bằng da, trong khi kiểu may nguyên bản phong cách Mid-century được cắt thành sự uyển chuyển.

Chất liệu vải jersey viscose, bắt nguồn từ di sản Florentine của Ferragamo và gợi nhớ đến trang phục Caribe thế kỷ 18, giờ đây xuất hiện kết hợp với ngôn ngữ của áo giáp thời Phục Hưng: thân áo bằng da spazzolato đúc khuôn và các miếng lót cứng, có độ bóng cao.

Tính đa cảm bướng bỉnh vốn có trong tác phẩm của Davis vẫn lặng lẽ hiện diện khắp nơi: những bộ váy thanh lịch kết hợp với bốt cao gót hoặc khoét sâu ở ngực, quần shorts kính râm nam cắt cao trên đùi, áo phông xoắn như thể được kéo nhanh.

Trong bộ sưu tập, giày cao su nappa và bốt gaucho lak thể hiện khuynh hướng thẩm mỹ của Davis trong khi sử dụng tay nghề thủ công của các xưởng giày Ferragamo để đảm bảo sự thoải mái và dễ mang. Một phong cách lưu trữ năm 1955, Calypso, là nền tảng cho thiết kế gót lồng chuối, hiện được in 3D và mạ kẽm.

Đối với nam giới, di sản của Ferragamo được hồi sinh bằng từ vựng đương đại: Oxfords, giày da đanh và giày lái xe được giải cấu trúc hoặc được lót bằng mủ vitello tương phản để tạo ra một nét mới cho phong cách cổ điển.

Tương tự, túi xách tiếp nối các đường đồ họa và hình dạng hình học đã bắt đầu trong các bộ sưu tập trước đó: kiểu cổ điển đương đại, túi Hug, xuất hiện dưới dạng một chiếc túi có độ bóng cao trong dải màu cầu vồng với các sắc thái có độ bão hòa, cũng như các điểm nhấn bằng vải và da.

Chiếc túi đeo vai Fiamma sang trọng làm biến dạng sự đối xứng và đặt lại vị trí của chiếc bật lửa Ferragamo cổ điển khi đóng nắp, xuất hiện xuyên suốt, trong khi chiếc túi Frame giờ đây được viền bằng các hạt gỗ theo tinh thần của mùa.

Đối với nam giới, sự thuần khiết nhẹ nhàng của Star chiếm vị trí trung tâm, cấu trúc tỉ mỉ, liên kết và thiếu phần cứng cho phép tạo ra hình thức mềm nhất và nhẹ nhất./.

(Đẹp/Vietnam+)