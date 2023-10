Triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn

Sáng 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn, lực lượng chức năng và xã Hải Hà đã triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn để nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ.

Công ty TNHH Long Sơn huy động máy móc tiến hành san lấp mặt bằng.

Sau một thời gian các tổ tuyên truyền, vận động theo Quyết định số 1937-QĐ/TU, ngày 5/10/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn về tiến hành công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động toàn bộ Nhân dân xã Hải Hà nói chung và các hộ dân xã Hải Hà có phương tiện tàu, thuyền khai thác, thu mua hải sản về chủ trương và các thủ tục pháp lý, các chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc triển khai bến số 3, Cảng container Long Sơn, một bộ phận Nhân dân vẫn bị các đối tượng xấu kích động, tập trung đông người, gây mất an ninh - trật tự thi công bến cảng số 3.

Ngày 28/10 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991 ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn), thu giữ một số tài liệu phục vụ điều tra về hành vi dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh - trật tự trên địa bàn.

Công ty TNHH Long Sơn huy động máy móc tiến hành san lấp mặt bằng.

Thực hiện thông báo số 868/TB-PV01, ngày 29/10/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc đảm bảo an ninh - trật tự triển khai thi công xây dựng bến số 3, Cảng container Long Sơn, sáng 31/10/2023 Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn và xã Hải Hà, cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn, để nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ.

Trong quá trình triển khai phương án, một bộ phận người dân xã Hải Hà tiếp tục có các hành vi gây cản trở thi công nên lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tạm giữ một số đối tượng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng và chính quyền thị xã đề nghị Nhân dân xã Hải Hà nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nếu có kiến nghị, thì đề nghị Nhân dân xã Hải Hà làm đơn gửi Chủ tịch UBND xã Hải Hà và các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời theo định của pháp luật và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Được biết, cùng với việc đảm bảo thi công, ngay trong sáng 31/10 Công ty TNHH Long Sơn đã huy động máy móc, tập trung nhân lực để tiến hành thi công các hạng mục dự án bến số 3, Cảng container Long Sơn.

Tùng Lâm - Sỹ Thành (CTV)