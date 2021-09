Thành phố Thanh Hóa tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 thêm 7 ngày

Ngày 8-9-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3508 /QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa theo quy định tại Quyết định số 3418/QĐ- UBND ngày 01-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian áp dụng: 07 ngày, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 09-9-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai các phương án giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tùy tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về ban hành quy chế đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 được áp dụng một số biện pháp cao hơn nhưng không được thấp hơn quy định tại Quyết định này nhằm sớm ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

UBND thành phố Thanh Hóa, Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan phải xác định đây là thời điểm then chốt, quyết định đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch, cần tranh thủ từng phút, từng giờ, thần tốc truy vết, xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đặc biệt, phải tập trung chỉ đạo, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi biện pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Thông báo số 80-TB/VPTU ngày 06-9-2021 và các điểm dịch, địa bàn người dân có liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động phương án tổ chức thực hiện để bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, mất ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ, găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hoang mang trong dư luận; đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của tỉnh về truy vết, xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly, thu dung, điều trị; quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi tổ chức hoạt động sản xuất phải tuyệt đối an toàn, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa và các cơ quan Báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Chỉ một hành động chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, có thể phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội, tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và sinh kế, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân./.

PV