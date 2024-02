Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Đúng 8 giờ ngày mai (26/2), các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Tiếng trống hội tòng quân đang đến rất gần, cùng với không khí vui tươi, phấn khởi, các địa phương trong tỉnh đã và đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện về khánh tiết, cơ sở vật chất, các chương trình văn hóa, văn nghệ... để lễ giao, nhận quân trở thành ngày hội của toàn dân, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Định tặng quà động viên thanh niên ưu tú trước ngày lên đường nhập ngũ.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 vào hồi 8 giờ phút, sáng ngày 26/2, tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Trước và trong lễ giao, nhận quân, các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và duy trì nghi thức thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân. Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức buổi lễ giao, nhận quân diễn ra an toàn, trang trọng, đúng quy định, là ngày hội tòng quân, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hiệp đồng với các ban, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận, tổ chức cấp phát quân trang cho tân binh theo tiêu chuẩn. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc mặc trang phục của tân binh theo quy định. Bên cạnh việc tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án tổ chức lễ giao, nhận quân ở ngoài trời và trong hội trường lớn, nhằm chủ động khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh còn hiệp đồng với các đơn vị nhận quân tổ chức sắp xếp đội hình giao quân, xe đón tân binh theo từng đơn vị bảo đảm khoa học. Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố đã lãnh, chỉ đạo công an địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ giao, nhận quân. Trong đó, chú trọng phương án phân luồng giao thông tại các địa điểm giao, nhận quân và việc lưu thông của đoàn xe đưa tân binh lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn.

“Tiếng trống hội tòng quân” đang đến rất gần, những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh đâu đâu cũng bừng lên không khí vui tươi, phấn khởi, nhằm cổ vũ, động viên, tiếp lửa cho tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần, lòng nhiệt huyết được cống hiến của tuổi trẻ, 100% thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng quân tư trang, háo hức chờ ngày lên đường. Trước ngày tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh đã tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên, các thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2024, nhất là những gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, để họ yên tâm rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân ngũ. Tiêu biểu như huyện Thạch Thành đã tổ chức Chương trình tọa đàm Tiếp lửa truyền thống “Vinh quang người chiến sĩ”; huyện Yên Định đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Vinh quang làm người chiến sỹ”...

Sáng 26/2, tại sân nhà văn hóa khu phố Giáng, thị trấn Lang Chánh, Hội đồng NVQS huyện Lang Chánh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Trước ngày tiễn 85 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân, khuôn viên nhà văn hóa khu phố Giáng rợp cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ, động viên các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS huyện Lang Chánh, Ban CHQS huyện hiệp đồng với các ban, ngành trong huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ giao, nhận quân. Cụ thể là phối hợp với Công an huyện thành lập tổ kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau buổi lễ giao, nhận quân; bố trí sắp xếp đội hình và làm công tác tổ chức lễ giao, nhận quân, nhất là việc đảm bảo trang trí khánh tiết, ma két, loa đài, đài lửa, trống phục vụ buổi lễ giao, nhận quân. Đồng thời, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện thực hiện nội dung công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Vợ chồng anh Lê Văn Hơn, khu phố Tỉu, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh) động viên con trai Lê Văn Tuyên lên đường nhập ngũ.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân, các thanh niên ở huyện vùng cao Lang Chánh trúng tuyển NVQS năm 2024 đang háo hức, sẵn sàng tâm thế chờ ngày lên đường nhập ngũ. Mừng hơn, hầu hết các thanh niên trong huyện đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành người lính Cụ Hồ. Những ngày qua, ngôi nhà của anh Lê Văn Hơn, khu phố Tỉu, thị trấn Lang Chánh luôn tràn ngập tiếng nói cười, bởi anh em trong dòng họ, bà con khu phố đến chia sẻ niềm vui với gia đình, khi người con trai của anh là Lê Văn Tuyên trúng tuyển NVQS, chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tuyên đã ước mơ trở thành chiến sĩ trong quân đội. Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển NVQS năm 2024. Trước ngày lên đường nhập ngũ, vợ chồng anh Hơn đã cùng sắp xếp hành trang gọn gàng cho Tuyên. Đồng thời động viên em luôn nỗ lực rèn luyện phấn đấu, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, TP Thanh Hóa có 175 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và Công an Nhân dân. Hòa vào không khí ngày hội tòng quân của tuổi trẻ xứ Thanh, vào sáng ngày 26/2, tại Quảng Trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Trung tá Đỗ Văn Chung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Thanh Hóa cho biết: “Để lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định và thực sự là ngày hội tòng quân của toàn dân, Ban CHQS thành phố đã hiệp đồng với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của thành phố xây dựng 2 phương án tổ chức lễ giao, nhận quân. Cụ thể, phương án 1 sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân tại Quảng trường Lam Sơn trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Phương án 2 sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân tại Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an các phường Điện Biên, Đông Hải bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn trong lễ giao, nhận quân và tổ chức phân luồng giao thông các tuyến đường đến địa điểm giao, nhận quân. Đồng thời, Công an TP Thanh Hóa còn xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông cho đoàn xe đưa tân binh lưu thông qua trên tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức sắp xếp đội hình giao quân, xe đón tân binh theo từng đơn vị bảo đảm khoa học; rà soát lại toàn bộ hồ sơ tân binh để chuẩn bị bàn giao đầy đủ cho các đơn vị nhận quân. Cùng với trang chí khánh tiết, lễ đài, đài lửa theo quy định, Ban CHQS TP Thanh Hóa còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch bố trí các địa điểm treo hồng kỳ, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, nhằm cổ vũ, động viên các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, UBND huyện Thạch Thành tổ chức chương trình tọa đàm Tiếp lửa truyền thống “Vinh quang người chiến sĩ”.

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và Quyết định số 5228/QĐ-BQP ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2024, năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an. Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu Quân khu 4, kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, cơ quan quân sự 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng ra nghị quyết lãnh đạo, UBND ra quyết định giao chỉ tiêu, ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kiện toàn Hội đồng NVQS các theo đúng quy định. Thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu” từ địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng NVQS các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, phúc tra nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Cùng với việc tổ chức cho công dân đăng ký khám tuyển NVQS theo đúng quy định, các địa phương còn quản lý chặt chẽ số lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ, nhất là những trường hợp đang đi làm ăn xa, đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước. Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, các địa phương từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt hồ sơ và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Theo đó, toàn tỉnh đã tuyển chọn và chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2024 là 3.842 công dân. Trong đó quân số chính thức là 3.655 công dân; quân số dự phòng là 186 công dân. Số công dân trúng tuyển NVQS sẽ nhập ngũ vào 14 đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã tuyển chọn 441 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm này, mọi khâu trong công tác tuyển quân ở các địa phương đã cơ bản hoàn tất với chất lượng được nâng lên. Đồng thời, Ban CHQS các địa phương cũng phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ số công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy, đảng chính quyền trong tỉnh cùng sự động viên của gia đình, người thân, niềm tin yêu của Nhân dân, các thanh niên ưu tú của xứ Thanh sẽ vững bước lên đường, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Thanh