Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của BCH Trung ương, các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII

Ngày 19-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, quyết định của của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 652 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với tổng số 35.965 đại biểu tham dự.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Để đưa nhanh các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương mới ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Điểm cầu Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (được tổ chức tại Báo Thanh Hóa). Ảnh: Nguyễn Mai

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điểm cầu TP Thanh Hoá. (Ảnh: Tố Phương)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Kết luận số 05-KL/TW ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cán bộ, đảng viên MTTQ, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 02-NQ/TW. (Ảnh: Lê Hà)

Đồng chí Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điểm cầu huyện Đông Sơn. (Ảnh: Thanh Huê)

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điểm cầu huyện Hà Trung. (Ảnh: Phan Nga)

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6- 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06-7-2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điểm cầu huyện Lang Chánh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Điểm cầu huyện Thiệu Hoá. (Ảnh: Lê Hà)

Điểm cầu huyện Yên Định. (Ảnh: Lê Hà)

Điểm cầu tại Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn. (Ảnh: Phan Nga)

Điểm cầu huyện Quan Hoá. (Ảnh: Hoàng Lan)

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 7 vấn đề để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao. Trong đó, cần nâng cao về nhận thức về nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ, thống nhất các văn bản của Đảng; phân công tổ chức thực hiện.

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8 1945 -19-8 -2021), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2021), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Thanh Hóa và mong muốn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Minh Hiếu