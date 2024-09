Thọ Xuân phát triển thương mại, dịch vụ

Huyện Thọ Xuân có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại với hệ thống giao thông thuận lợi, đặc biệt với hoạt động của Cảng Hàng không Thọ Xuân đã giúp phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn, cung cấp lượng lớn sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người dân mua hàng tại cửa hàng điện tử, điện gia dụng Tiến Quế ở khu 2, thị trấn Thọ Xuân.

Hiện nay, hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Thọ Xuân diễn ra khá sôi động, mạng lưới thương mại bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng được củng cố và ngày càng mở rộng về quy mô kinh doanh, mẫu mã hàng hóa đa dạng, phong phú. Huyện thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó khuyến khích, tạo thuận lợi để các hộ có lợi thế về giao thông, địa lý tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư mở cửa hàng kinh doanh, nhất là đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như cửa hàng ăn uống, tạp hóa, dịch vụ làm đẹp, hàng thời trang. Cùng với đó, hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, bán hàng trực tuyến....

Cửa hàng điện tử, điện gia dụng Tiến Quế ở khu 2, thị trấn Thọ Xuân chuyên bán các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Chị Nguyễn Thị Quế, chủ cửa hàng, cho biết: “Những năm gần đây, nhu cầu mua sắm tăng cao, cửa hàng đầu tư, mở rộng, nhập thêm nhiều mặt hàng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Các mặt hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có uy tín trên thị trường, ưu tiên dùng hàng có chất lượng tốt do Việt Nam sản xuất. Vì vậy, cửa hàng đã tạo được uy tín, là địa điểm tin cậy của người tiêu dùng trong và ngoài huyện. Hiện nay, cửa hàng đã áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại, không sử dụng tiền mặt, tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch mua sắm. Với lượng khách hàng đông, ổn định nên cửa hàng đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 6 lao động địa phương với mức thu nhập 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Huyện Thọ Xuân đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tiểu thương trong kinh doanh dịch vụ, thương mại. Huyện chú trọng việc kêu gọi, thu hút doanh nghiệp lĩnh vực thương mại - dịch vụ vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tiện ích. Do đó, số doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Một số trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động, như: Siêu thị The City; Trung tâm Thương mại Haco, Điện máy Xanh, Media mart, FPT shop... không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân mà còn tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

Tính đến đầu tháng 9/2024, huyện Thọ Xuân có 3.368 cơ sở và hơn 130 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, tập trung vào các lĩnh vực, như: kinh doanh nhà hàng, khách sạn, điện tử, thời trang, may mặc, dịch vụ vận tải, kinh doanh tạp hóa, sửa chữa xe máy, xây dựng, sản xuất đồ gỗ.... Các ngành nghề thương mại, dịch vụ ở Thọ Xuân hiện đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 5.000 lao động. Việc phát triển dịch vụ, thương mại không những thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, mà còn giải quyết được việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Nhờ đó, diện mạo nhiều địa phương đã và đang có sự đổi thay rõ rệt, các cửa hàng kinh doanh, sản xuất, dịch vụ được mở rộng, hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa diễn ra tấp nập. 8 tháng năm 2024, doanh thu dịch vụ, thương mại huyện Thọ Xuân đạt hơn 110 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Lương Khánh