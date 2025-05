Thọ Xuân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Để thực hiện tốt tiêu chí “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã chủ động phối hợp, xây dựng các mô hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, qua đó đã phát huy tính sáng tạo, chủ động, đồng thời nâng cao ý thức tự giác của người dân thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã Xuân Phú kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát tại các khu dân cư.

Theo đó, bám sát thực hiện công tác phối hợp, MTTQ huyện đã kiện toàn và duy trì hoạt động 274 tổ hòa giải; xây dựng và nhân rộng 31 mô hình, trong đó có 28 mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", 1 mô hình “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường”. Qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của Nhân dân, vai trò tự quản của cộng đồng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Các tổ chức khác như Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với lực lượng công an duy trì hoạt động 213 mô hình “Tổ 3 trên 1” với 639 thành viên, tham gia quản lý 294 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Hội LHPN huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ như mô hình “5 không, 3 sạch“, 13 mô hình “5 có, 3 sạch”, 11 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, 3 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững nuôi dạy con tốt"... Huyện đoàn Thọ Xuân duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, đã cảm hóa, giúp đỡ 216 thanh niên chậm tiến; 6 mô hình “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm” tại các trường học trên địa bàn; 30 mô hình “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, 21 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, 77 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông - xanh, sạch, đẹp”.

Ngoài ra, để làm tốt công tác giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn, Phó Bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân Lê Trọng Quý, cho biết: "Huyện đoàn đã làm tốt công tác phối hợp với công an xã, thị trấn tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; công tác phòng cháy, chữa cháy; nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho đông đảo thanh, thiếu niên trong các trường học.

Cùng với việc làm tốt công tác phối hợp để xây dựng hiệu quả các mô hình, huyện Thọ Xuân cũng chú trọng triển khai, nhân rộng mô hình “Camera với an ninh trật tự” trên địa bàn huyện. Theo thống kê, hiện trên địa bàn toàn huyện có 30/30 mô hình tại các xã, thị trấn với tổng số 780 mắt camera do UBND cấp xã lắp đặt, kết nối về phòng trực ban công an xã, thị trấn phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng công an còn tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và Nhân dân chủ động lắp đặt các mắt camera phục vụ bảo vệ tài sản và hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một trong những phong trào thi đua yêu nước, gắn bó chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác, là cơ sở rất quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là biện pháp cơ bản, quan trọng để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước. Do vậy, để phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ", huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp, trong đó trọng tâm tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với lực lượng công an tuyên truyền, giáo dục, vận động, huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên và toàn dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Song song với đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng hệ thống camera giám sát ở các điểm phức tạp về an ninh trật tự; kết nối thành hệ thống đồng bộ trên địa bàn toàn huyện, tiến tới xây dựng đô thị văn minh phục vụ quản lý xã hội và phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bài và ảnh: Lê Phượng