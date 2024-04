Thọ Xuân chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thôn, khu phố

Xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động thôn, khu phố góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Nhân dân, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể và đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các thôn, khu phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua cơ sở.

Khu phố Quân Bình, thị trấn Thọ Xuân có 235 hộ với 823 nhân khẩu. Bám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND thị trấn và Nghị quyết của chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội, khu phố luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động ở khu dân cư. Qua đó, đời sống của Nhân dân trong khu phố cũng từng bước được cải thiện và nâng cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 67,5 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, các phong trào văn hóa - văn nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, số hộ gia đình văn hóa của khu phố Quân Bình đạt 98%. Khu phố cũng đã tích cực và thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, nổi bật là phối hợp xây dựng mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân Lê Thị Thanh Tâm cho biết: “Là một trong các khu phố điển hình của thị trấn Thọ Xuân trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, năm 2023, khu phố Quân Bình đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác mặt trận”.

Theo báo cáo của Huyện ủy Thọ Xuân, toàn huyện có 274 thôn, khu phố. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố là 807 người, đảm nhiệm 5 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự. Số lượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố là trưởng các chi hội, chi đoàn (chi hội trưởng nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh) gồm 1.093 người.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, những năm qua, với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đầu tư phát triển hiệu quả các mô hình sản xuất; các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần tích cực vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của huyện.

Các hoạt động văn hóa, xã hội ở cơ sở được triển khai hiệu quả gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được chú trọng gắn với triển khai hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thôn, khu phố, năm 2023, nhiều tập thể thôn, khu phố và 107 bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở.

Để công tác hoạt động của các thôn, khu phố trên địa bàn huyện tiếp tục tạo sự chuyển biến, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải cho biết: "Huyện tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của trưởng thôn, khu phố. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn theo hướng đa dạng hóa các hoạt động, xây dựng các mô hình để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên".

Bài và ảnh: Lê Phượng