Thiệu Hóa: Thăm, tặng quà lực lượng thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3

Sáng 11/6, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đang thi công trên công trường dự án Đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thiệu Hóa tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công Đường dây 500kV mạch 3 tại thị trấn Hậu Hiền.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm hỏi và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công công trình; động viên các lực lượng tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc. Trong quá trình thi công, các đồng chí yêu cầu nhà thầu cần thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn; đồng thời, yêu cầu thị trấn Hậu Hiền hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công triển khai dự án; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Được biết, dự án Đường dây 500kV mạch 3 tuyến từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đi qua 6 xã của huyện Thiệu Hóa, trong đó, TBA 500kV Thanh Hóa đặt tại các xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc. Phần đường dây đấu nối 220kV đi qua địa phận xã Thiệu Phúc, thị trấn Hậu Hiền, các xã Thiệu Viên, Thiệu Lý và Thiệu Trung. Quy mô phần trạm biến áp, xây dựng mới TBA 500/220kV với máy biến áp 500/220/35kV - 600MVA, quy mô đầy đủ 3 máy biến áp 600MVA, giai đoạn này lắp đặt 2 máy biến áp 600MVA. Dự án có diện tích chiếm đất bởi móng cột điện khoảng 1,77 ha và diện tích bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn đường dây là khoảng 16 ha.

Hiện nay, trên các công trường không khí lao động đang hối hả, khẩn trương với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, ăn trưa tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca, 4 kíp”; quyết tâm sẽ đưa công trình về đích đúng thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Mai (CTV)