Thiết thực chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của TYM

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Tổ chức Tài chính Vi mô Tình thương (TYM) - Chi nhánh Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha tại thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương.

Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa trao quà hỗ trợ “Mẹ đỡ đầu” cho cháu Phạm Thị Ngọc Trâm ở thôn Phú Đa, xã Quảng Đức (Quảng Xương).

Theo chân cán bộ TYM, chúng tôi đến gia đình cháu Đặng Đình Đạt, sinh năm 2014, ở thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn để trao phần quà “Mẹ đỡ đầu” cho cháu chuẩn bị bước vào năm học mới. Gặp chúng tôi, chị Lê Thị Hương - mẹ cháu Đạt và cũng là thành viên cụm 45, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa, Phòng Giao dịch số 01 chia sẻ: Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm do mắc bệnh nan y, bản thân chị lại đau ốm thường xuyên. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình đều trông chờ vào đồng lương làm công nhân may của chị và việc bốc than thuê, trong khi đó chị phải nuôi 4 con đang tuổi ăn, học. Cháu đầu của chị hiện đang học Đại học Hồng Đức, cháu thứ 2 đang học lớp 12, cháu thứ 3 học lớp 9, cháu Đạt là con út đang học lớp 5.

Nhận số tiền trị giá 3,6 triệu đồng và 10kg gạo từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” của TYM, chị Hương nghẹn ngào: “Cháu Đạt được TYM nhận đỡ đầu từ năm 2022, năm nào vào dịp năm học mới, các cán bộ TYM cũng đến nhà trao quà, động viên cháu cố gắng học tập. Những tình cảm tốt đẹp này, mẹ con tôi không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hội LHPN các cấp, đặc biệt cảm ơn TYM - Chi nhánh Thanh Hóa, Phòng Giao dịch số 01 trong nhiều năm qua luôn đồng hành, hỗ trợ nguồn vốn vay để tôi có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nuôi 4 con ăn học”.

Chia tay gia đình chị Hương, chúng tôi tiếp tục đến trao quà “Mẹ đỡ đầu” cho cháu Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh năm 2008 là con của thành viên Phạm Thị Hương, cụm 44, ở thôn Phú Đa, xã Quảng Đức (Quảng Xương). Gia đình cháu Trâm cũng thuộc diện hộ cận nghèo, bố cháu mất sớm, gia đình lại đang có khoản nợ lớn do làm nhà mới và tiền vay mượn chữa bệnh cho bố. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn, song Trâm luôn nỗ lực học tập nên nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Nhận số tiền “Mẹ đỡ đầu” trị giá 3,6 triệu đồng và 10kg gạo, cháu Trâm chia sẻ: "Cháu rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ nguồn hỗ trợ này đã giúp cho cháu được học tập tốt hơn. Cháu sẽ tiếp tục chăm chỉ học tập để không phụ công của các chú, các cô TYM - Chi nhánh Thanh Hóa đã quan tâm, giúp đỡ cháu".

Ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM - Chi nhánh Thanh Hóa cho biết: Với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống cho thành viên, khách hàng tham gia TYM, ngoài việc hỗ trợ vốn vay, tiết kiệm và bổ sung kiến thức... TYM mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các con của thành viên có tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên sau này giúp ích cho gia đình và xã hội. Tập thể cán bộ TYM - Chi nhánh Thanh Hóa với tinh thần “Tương thân tương ái” đã và đang cùng nhau đóng góp tình cảm, vật chất để chia sẻ cùng các cháu học sinh, tạo nhiều cơ hội thoát nghèo cho hội viên phụ nữ trên địa bàn có TYM hoạt động. Cùng với đó, để chương trình “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu” đạt hiệu quả, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các phòng giao dịch nhận đỡ đầu trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi hoặc nhận đỡ đầu gián tiếp với mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/cháu/tháng, thời gian hỗ trợ từ 3 đến 5 năm hoặc đỡ đầu cho các cháu đến 18 tuổi, số tiền hỗ trợ được TYM trao định kỳ cho người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa đã đỡ đầu cho 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha tại thị xã Nghi Sơn và huyện Quảng Xương là 3,6 triệu đồng/năm/cháu với tổng số tiền đã trao được 14,4 triệu đồng. Ngoài tiền mặt thì TYM còn hỗ trợ thêm gạo, sách vở, dụng cụ học tập... Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ, động viên thăm hỏi các cháu và gia đình; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, giúp đỡ các cháu trong mọi lĩnh vực cuộc sống, qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa “mẹ và con đỡ đầu”.

Ngoài chương trình “Mẹ đỡ đầu” thì từ đầu năm 2024 đến nay, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa luôn chú trọng đến những hoạt động cộng đồng; đặc biệt là công tác an sinh xã hội được thực hiện thường niên, đầy đủ, tạo được dấu ấn trong lòng các thành viên, khách hàng, như: hỗ trợ Trạm Y tế xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn 15 triệu đồng; hỗ trợ cho Trạm Y tế xã Quảng Nham (Quảng Xương) 13,7 triệu đồng mua máy tính; trao 74 suất quà trị giá 37 triệu đồng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; hỗ trợ 14,2 triệu đồng cho 2 gia đình khách hàng bị hỏa hoạn tại huyện Quảng Xương...

Để tiếp tục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” đạt hiệu quả, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo và tuyên truyền rộng rãi tính nhân văn của chương trình tới các cán bộ và phòng giao dịch; rà soát, khảo sát đối tượng, đảm bảo tiêu chí đỡ đầu, giúp đỡ kịp thời, đúng đối tượng. Phối hợp với Hội LHPN các huyện có TYM hoạt động, các ngành chức năng xác minh thông tin của trẻ mồ côi cha, mẹ đúng yêu cầu của pháp luật.

Bài và ảnh: Tiến Đạt