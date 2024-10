Thị xã Nghi Sơn: 9 tháng năm 2024, nhiều chỉ tiêu đạt cao và vượt so với kế hoạch đề ra

Ngày 3/10, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 21, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; triển khai nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 và các nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã ước đạt 17.229 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.285 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.126,2 tỷ đồng, vượt 18% dự toán tỉnh giao. Huy động vốn tín dụng trên địa bàn đạt 5.667 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, duy trì đà tăng trưởng khá. Thị xã đã thành lập mới thêm 134 doanh nghiệp, đạt 89,3% chỉ tiêu tỉnh giao, có thêm 6 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, đạt 60% so với kế hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Hiện thị xã đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 290,04ha tại 36 dự án, đạt 75,01% kế hoạch, tăng 25,18% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện xử lý việc nuôi thủy sản tự phát trên địa bàn, đến ngày 20/9, đã xử lý được 2.064 lồng, bè, đạt 46,8% (585 lồng, 1.479 bè) và 10 hộ nuôi tôm.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, giáo dục và đào tạo được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, các cấp uỷ đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thị ủy; đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; 9 tháng đã kết nạp 392 đảng viên, đạt 101,8% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

3 tháng cuối năm 2024, thị xã tập trung rà soát, giải quyết tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2024; tăng cường chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp về quản lý thu ngân sách; đồng thời tập trung chỉ đạo, xử lý việc nuôi trồng thủy sản tự phát trên địa bàn, đảm bảo tiến độ, thời gian theo kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thị xã cũng tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Sỹ Thành (CTV)